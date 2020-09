Una representación de Antorchistas marchara este 23 de septiembre en Ecatepec

Ecatepec Méx.- En conferencia de prensa una representación de Antorchistas de este municipio de diferentes colonias como son Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, Cd. Cuauhtémoc, La Laguna de Chiconautla entre otras, denunciaron al presidente municipal Fernando Vilchis Contreras por la insensibilidad que ha demostrado para todos los habitantes.



En diferentes ocasiones han acudido a las oficinas de gobierno para solicitar dotación de alimentos para muchas familias que han perdido sus empleos y la respuesta no ha sido favorable. La contingencia que hoy se padece ha golpeado principalmente a la gente que vive en condiciones muy precarias y Vilchis no ha volteado para hacer frente y ayudar a los que se han quedado en casa sin alimentos, sin trabajo y sin ninguna fuente de ingreso.



Representantes de las colonias ya mencionadas expusieron sus necesidades no menos importantes pero si elementales como es la pavimentación, seguridad, agua potable, alumbrado público, escuelas y vactor para sustraer el agua que queda estancada por las fuertes lluvias como en La Laguna de Chiconautla.



Es por estas circunstancias que realizaran una marcha este miércoles 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana la cual iniciara en el puente de fierro a la cabecera municipal con las medidas sanitarias correspondientes por lo cual solo marchara un aproximado de mil personas, para que el gobierno que encabeza Vilchis haga caso a las exigencias del pueblo trabajador de muchas colonias.