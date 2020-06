Una simulación, la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción: Carlos Castaños



• El Presidente de la República encabeza la #EpidemiaDeCorrupción solapando y protegiendo a quienes forman parte de su círculo, acusa el panista.



El diputado Carlos Castaños Valenzuela (PAN) sostuvo que las acusaciones de corrupción han sido un lastre para México; sin embargo, en esta administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, su combate ha resultado un mero discurso y simulación, y advirtió que la bancada seguirá señalando incansablemente los actos de impunidad que se presenten. ’Este doble discurso de la guerra de López Obrador contra la corrupción, en la práctica solamente solapa y protege a quienes forman parte de su círculo cercano, por lo que su lucha anticorrupción es selectiva y con criterio político; ésta debe ser pareja’, aseveró en un comunicado.



El también subcoordinador de Difusión y Mensaje del PAN recordó, a manera de ejemplo, que el Presidente de la República ha desestimado las acusaciones de los medios contra el director de la CFE, Manuel Bartlett --como las denuncias por sus casas y los ventiladores a sobreprecio--, quien ha negado haber cometido ilegalidad alguna, como ’un intento de manchar el nuevo gobierno’.



Otro caso simbólico, dijo, fue el del desvío millonario en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por parte de Ana Gabriela Guevara, por más de 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y, con el tiempo, se visibilizaron también contratos al compadre de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como un indudable nepotismo por parte de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.



El último caso que salió a la luz, resaltó Castaños Valenzuela, es del director del IMSS, Zoé Robledo, a quien se acusa, en plena pandemia, de otorgar contratos a empresas de familiares.



’Las diputadas y los diputados del PAN exigimos que se aclaren los contratos otorgados por Zoé Robledo, a sus familiares. Sería gravísimo que, en plena pandemia, una de las personas responsables de cuidar la salud de los mexicanos sea quien esté lucrando en plena tragedia’, asentó.



Dichos ejemplos, enfatizó, representan la #EpidemiaDeCorrupción por la que también atraviesa el país, no sólo es la de salud o la económica, sino estos actos, que a gran escala han podido ser observados y son el reflejo de que pudieran existir más y aún no se conocen.



Refirió que, según datos del Inegi, en 2019 la corrupción aumentó 15.7% y el índice de combate a la corrupción se redujo. Es decir, durante este gobierno la corrupción va en aumento y el fiero combate del que tanto habló López Obrador se quedó sólo en discurso.



’A pesar de que el Presidente de la República ha asegurado en repetidas ocasiones que la corrupción en México ya no existe, la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENIG) del Inegi muestra lo contrario, pues la tasa de corrupción se incrementó 7.49% en 2019’, añadió.



El diputado insistió en que ’este gobierno se ha cansado de decir que va contra la corrupción, pero en la realidad hace todo lo contrario. El Presidente acusa de corruptos a otros, pero sin ofrecer pruebas; es momento de poner el ejemplo en casa y empezar a barrer ahora la casa de adentro para afuera’.