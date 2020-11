Una treta la nueva Ley de Movilidad: Taxistas

TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE TAXISTAS CALIFICAN COMO UNA TRETA LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL



+Necesario eliminar actitudes discriminatorias: PRI



+Urge plan para mitigar daños por la pandemia: OIT



Los trabajadores del volante afiliados al Movimiento Nacional Taxista (MNT) pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando les llegue la controversia en contra de la calificación que pretende realizar el partido MORENA en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial presentada por Javier Ariel Hidalgo Ponce, derrumbe el mito sostenido por las empresas de aplicaciones que su servicio de transporte de pasajeros es privado, cuando clara y contundentemente prestan un servicio público que debe ser prestado mediante una concesión otorgada por las autoridades.



Enfrente de la sede del Poder Judicial, el vocero de los taxistas, Ignacio Rodríguez Mejía recordó que la investigadora de la UNAM y el CIDE, Paola Sofía Vázquez Sánchez, en un foro del propio gobierno de la Ciudad de México, como funcionarios del departamento jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, reconocieron que el servicio de estas aplicaciones cumple con las condiciones para ser considerado público.



El hecho que le pongan privado a un servicio a todas luces público no sólo pervierte los principios del Estado de Derecho, sino que le dan vuelta a un asunto que nos ha venido desangrando económicamente desde hace seis años, expresó Rodríguez Mejía, quien recordó que son alrededor de 600 mil las familias que han sufrido por el embate de las empresas extranjeras y han llegado a perder entre 40 y 50 por ciento de sus ingresos.



Bersaín Miranda Borrás, presidente nacional del MNT expresó durante la rueda de prensa celebrada en la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ’aquí únicamente están tratando de disfrazar un servicio que es público como privado sólo porque utilizan autos particulares; una trampa que han estado jugando tanto las empresas extranjeras como también las propias autoridades que se han estado prestando, producto de una corrupción que nos queda claro es la única razón para que sigan solapando un servicio al margen de la ley’.



Al querer introducir en la nueva ley las palabras ’servicio de transporte privado de pasajeros’, abundó Ignacio Rodríguez, siguen permitiendo que venga una empresa extranjera que no invierte en el país, que paga un mínimo de impuestos sin generar riqueza para nuestra nación, y se lleva miles de millones de pesos al extranjero, en un contexto de crisis económica para nuestro México, alertó.



Por lo que los integrantes del Movimiento Nacional Taxista (MNT) hicieron un atento y respetuoso llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se dejen corromper por el poder económico de las empresas transnacionales que ofrecen un servicio ilegal de transporte de pasajeros con autos particulares a través de aplicaciones y derrumben el mito sostenido por las aplicaciones extranjeras.



’Necesitamos que estén reguladas las empresas que prestan la plataforma del servicio’, expresó Francisco Caldera, representante de los taxistas del Aeropuerto de la Ciudad de México, porque ’no puede haber mexicanos de dos clases, unos que cumplimos con la ley y otros que la violentan’.



Rodríguez Mejía recordó que las autoridades ejecutivas les dijeron que son los Ministros de la Suprema Corte quienes resolverán si el que se presta por aplicaciones es un servicio de transporte privado o público y por fueron a pedirles que cumplan con ese deber apegados a los principios de justicia y ética.



Sobre todo, ahora que enfrentan la creación de una nueva Ley, que no es otra cosa que ’una treta mal armada, para pretender darle un carácter legal a algo que no lo tiene’. Agregó que van a abrir un diálogo institucional con la Cámara de Diputados a partir del 3 de diciembre y si no reciben una respuesta positiva, valorarán en asamblea nacional si presionan de otra forma como cercar el Palacio Legislativo de San Lázaro…



NECESARIO MODIFICAR ACTITUDES DISCRIMINATORIAS PARA EMPODERAR A LAS MUJERES: ALEJANDRO MORENO



En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ’queremos contribuir a la creación de las condiciones necesarias para el empoderamiento real de las mujeres, en un entorno de respeto hacia ellas’, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, Alejandro Moreno, al iniciar una campaña para generar conciencia sobre la importancia de modificar actitudes y comportamientos excluyentes y discriminatorios.



La campaña realizada en el marco del Programa de Capacitación, Promoción y Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres, aseveró, es necesario combatir estereotipos y obstáculos a la participación, no sólo política, sino en todos los espacios en los cuales a diario se desenvuelven.



Acompañado por Montserrat Arcos Velázquez, Presidenta del CEN del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), en el primero de una serie de 16 videos que se subirán a las redes sociales de este organismo, el dirigente nacional ratificó que las mujeres son las causas de México, y las causas de México son las causas del PRI.



El líder priista destacó que en el tricolor ’estamos seguros que alentando cambios graduales, que promuevan su protección, seguridad, desarrollo, empoderamiento y ejercicio efectivo de sus derechos, fortaleceremos la posición, condición y el reconocimiento de todas las mujeres de México’.



Por su parte, Montserrat Arcos Velázquez señaló que en particular la violencia política, en razón de género, atenta contra el proyecto de vida y derechos políticos y electorales de las mujeres.



Por ello, la dirigente nacional del ONMPRI expuso que la prevención y su combate debe ser el resultado de la promoción de una cultura de reconocimiento y respeto hacia el sector, y que aliente al mismo tiempo el desarrollo de sus capacidades, no sólo en la actividad política, sino en todos los ámbitos de sus vidas….



URGE LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN PARA MITIGAR DAÑOS POR LA PANDEMIA¨OIT



A causa de la crisis provocada por la COVID-19 la reunión del Consejo de Administración se llevó a cabo de manera virtual por primera vez en la historia de la OIT en donde se planteó la necesidad de implementar un plan para mitigar los daños por la Pandemia del COVID-19.



Dijo que la organización de un evento tan complejo en estas circunstancias tan difíciles no fue una tarea fácil, pero gracias al trabajo en equipo, la experiencia adquirida desde marzo con nuevas tecnologías de participación remota y la disposición de los mandantes a adaptarse, todas las secciones se desarrollaron sin problemas. El Consejo de Administración (CA) abordó casi el mismo número de cuestiones de lo que hace en una reunión regular, con unas veinte decisiones tomadas por correspondencia y veinte más adoptadas durante la reunión.



Un documento sobre la respuesta de la OIT mostró que a pesar de la interrupción de las actividades normales de gobernanza de la OIT durante los últimos nueve meses, la organización se ha adaptado con rapidez y ha replanteado su labor.



Entre los logros señalados se encuentran la Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo, la publicación y divulgación de las series del Observatorio de la OIT que describen el impacto de la pandemia sobre los mercados de trabajo; la creación de un centro de información sobre la COVID-19 .



}El documento destacó además la implementación de un marco de políticas de la OIT para mitigar el impacto económico y social de la crisis causada por la pandemia , basado en una estrategia de cuatro pilares estratégicos. El Consejo de Administración solicitó a la OIT que inicie las consultas con miras a la adopción de una respuesta mundial para una recuperación de la crisis centrada en las personas para la Conferencia Internacional del Trabajo del próximo año.



La crisis causada por la COVID-19 informó las discusiones y la adopción de un Plan Estratégico para el próximo ciclo de cuatro años 2022-2025 . EL CA aprobó la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo para los próximos cuatro años, configurada por el programa centrado en las personas de la Declaración del centenario , tomando en cuenta el impacto de la pandemia sobre el mundo del trabajo y la aplicación de la reforma de las Naciones Unidas.



El plan de acción de la OIT en materia de empleo juvenil , en particular a la luz de la pandemia, fue un tema central. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomase en cuenta esta estrategia a la hora de asignar recursos a iniciativas a favor del empleo juvenil. Los miembros del CA acordaron además proseguir con la promoción e implementación de la Iniciativa verde de la OIT sobre cambio climático y trabajo decente.



El Consejo de Administración adoptó una política y una estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad , que refleja el compromiso de la OIT de ser una organización que integre plenamente a las personas con discapacidad, conforme a la Estrategia de las Naciones Unida para la Inclusión de la Discapacidad lanzada en junio 2019.



El Consejo de Administración discutió dos nuevas quejas presentadas durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019. Estas quejas conciernen la libertad de asociación y el derecho de sindicación y la inspección del trabajo en Bangladesh ; y el derecho de sindicación y la protección de la maternidad en Chile .