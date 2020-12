Una vacuna en manos incompetentes

Sin informar logística de distribución

El 28 de diciembre nos recuerda lo que somos durante los otros 364 días del año.

Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense.





Los políticos venden como la salvación de la humanidad la vacuna contra el Covid19. Como el último recurso para evitar la extinción de los seres humanos. No tratan de convencer que, gracias a ellos, los políticos, sobreviviremos muchos ante esta debacle.



Y, no es privativo de los políticos mexicanos, sino las de todos, absolutamente todos, los gobiernos del mundo. No importa si son de derecha, izquierda, de centro, musulmanes, cristianos, budistas, dictadores o demócratas; fifis o chairos. Todos son iguales, en momentos de una crisis humanitaria como la que vivimos.

En primer lugar, no es el último salvavidas en el océano. La vacuna, sea cual fuere la marca o el origen, tiene que llenar infinidad de pruebas que sólo se garantizan con el paso del tiempo. Sí, en unos momentos de emergencia de deben aplicar medidas de emergencia, pero aún no es la salvación de la humanidad. Podría serlo, pero es un albur.



Sin embargo, es lo que tenemos y con ello debemos navegar en esta tormenta perfecta que no sólo enferma y mata a personas, sino que genera daños incalculables en la economía de toda la humanidad.



Pero, no debemos estar agradecidos con los gobiernos que fueron indolentes, irresponsables y carentes de visión a mediano plazo. Ellos son los culpables de lo que nos ocurre en estos momentos, ya sea en medio de la crisis económica o en la devastación económica. Gracias a los políticos.



En México, nuestro flamante vocero y coordinador de los esfuerzos para controlar la pandemia, el dizque científico Hugo López, al dar a conocer el plan nacional de vacunación dijo que a partir de este mes teníamos vacuna, pero no explicó los motivos de ese calendario que llevaba hasta para mediados del año próximo la inmunización de los menores de 40 años.



Pero se atrevió a decir que los niños no deben vacunarse por ellos no se enferman con la severidad de los mayores. ¡Qué irresponsable! Los niños son reservorios y ello está completa y científicamente comprobado. Pero, prefiere apoyar las políticas de un gobierno que proteger la vida de los seres humanos que como médicos está comprometido moralmente para defenderla. Pero como político, de moral habla de los árboles que dan moras.



Es como estar en un avión donde el piloto es necio, ignorante, prejuicioso, que no tiene escrúpulo de estrellar el avión en aras de su fanatismo ideológico o chambista.

PODEROSOS CABALLEROS

CI BANCO

Bajo el liderazgo de Jorge Rangel de Alba, CI Banco compró la División Fiduciaria de Deutsche Bank IBM, con lo que se fortalece en el mercado fiduciario. El número de fideicomisos que pasan a control de CIBanco es de aproximadamente 900, con lo que el Banco Verde de México, sumará más de 2,700 en total, que corresponden a alrededor de mil clientes pero que representan activos administrados por más de 1,560 millones de pesos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BIMBO

La panificadora Grupo Bimbo, al cumplir 75 años, dirigida por Daniel Servitje, comparte su propósito renovado con sus 135 mil colaboradores y sus millones de consumidores en 33 países alrededor del mundo, reiterando que más allá de la generación de utilidades, se enfocan a alimentar mejor al mundo.



Servitje considera que las empresas exitosas de las próximas décadas serán aquellas que hayan logrado una transición plena al manejo sustentable de los recursos naturales; aquellas que tengan la calidad y las tecnologías más avanzadas, así como las mentes más preparadas y abiertas a la innovación. Y, sobre todo, serán aquellas que promuevan la equidad y el talento.

