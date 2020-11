Una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia: OMS

www.guerrerohabla.com



Ginebra, Suiza. 17 noviembre, 2020.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia del Covid-19.



"Desde el comienzo de la pandemia, sabíamos que una vacuna sería fundamental para controlar la pandemia, por lo que la OMS propuso el ACT Accelerator.



"Pero es importante enfatizar que una vacuna complementará las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará" señaló Tedros en su discurso de apertura durante la reunión del Consejo Ejecutivo.



El doctor recordó que la semana pasada se tuvieron noticias alentadoras sobre las vacunas para el Covid-19.



Y añadió que los compromisos con el Acelerador de herramientas de acceso COVID-19 han alcanzado ya más de 5.000 millones de dólares, gracias a las nuevas contribuciones de Francia, España, la República de Corea, la Comisión Europea y la Fundación Bill & Melinda Gates anunciadas en el Foro Paz de París.



Pero enfatizó, "Una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia".



"Inicialmente, la oferta será limitada, por lo que se priorizará a los trabajadores de la salud, las personas mayores y otras poblaciones en riesgo.



"Es de esperar que eso reduzca el número de muertes y permita que los sistemas de salud se las arreglen. Pero eso dejará al virus con mucho espacio para moverse".



Por lo que la vigilancia deberá continuar; la gente todavía necesitará ser examinada, aislada y cuidada; aún será necesario rastrear y poner en cuarentena los contactos.



"Las comunidades aún deberán participar, y las personas aún deberán tener cuidado.



"Aún nos queda un largo camino por recorrer y ustedes, como nuestra Junta Ejecutiva, tienen un papel vital que desempeñar. Esperamos que nos oriente y nos asesore sobre cómo podemos, en la Secretaría, ayudar mejor a todos los Estados Miembros a romper las cadenas de transmisión y salvar vidas", señaló ante los miembros del Comité Ejecutivo.



« Redacción »