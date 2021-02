Una vez más, golpe brutal a trabajadores más vulnerables

• En entredicho: ’primero los pobres’ y la arenga de ST que la emergencia sanitaria no justifica separar o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo



Shirley Florencia de la Campa, Secretaria General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS CDMX), dijo que, ¡se cumplió la amenaza!, solo con la indicación de recoger sus cosas y retirarse.



Contrario al discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que, ’primero los pobres’ y, la arenga de la Secretaria del Trabajo de que, la emergencia sanitaria no justifica separar o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, hoy, con alevosía y desventaja, el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX - organismo público descentralizado, relacionada con la SEP-, despidió a más de 100 trabajadores de limpieza subcontratados; la mayoría madres solteras y de la tercera edad.



Por medio de un escrito, difundido por Víctor Rogelio Caballero Sierra, del Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, la denuncia, específica que, la subcontratación en el Instituto, como en muchas dependencias del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México, persiste. ’Y, hoy, la precariedad llega al límite con el despido en medio de una pandemia, aun cuando la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha reiterado que la emergencia sanitaria no justifica separar o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Además de que, los diferentes niveles de gobierno han llamado a los patrones a evitar estas prácticas’.



Una vez más, el IEMS CDMX permite un golpe brutal a los trabajadores más vulnerables, en este caso, de limpieza, lamentó de la Campa y censuró que desde sus orígenes, el Instituto ha mantenido políticas laborales que hieden a complacencia con las empresas subcontratistas y su sistemática violación a los derechos laborales por años.



Objeta: ’¿Por qué si existe un laudo firme promovido por SUTIEMS sobre la basificación del personal de intendencia, semiescolar y lengua y cultura Náhuatl, se siguen poniendo trabas para su ejecución? Así mismo, es urgente su cumplimiento -del expediente 332- para que todos conserven su empleo como contratados y no sigan padeciendo atropello de sus derechos e incertidumbre laboral’.



En 2016, fueron 59 trabajadores despedidos de manera arbitraria, abandonados por un gobierno que dio la espalda al pueblo. Hoy, a 5 años, el gobierno de la 4T debe predicar con el ejemplo; corte con la simulación y los golpes a la clase trabajadora. ’Se trata de un acto de ética, de dignidad y de justicia; pero, también de congruencia del discurso de los diferentes niveles de gobierno e Instituciones. No permitiremos que la historia se repita’, advirtió.



Cuestiona: ’¿Por qué, si el discurso del Gobierno Federal y de la CDMX es sobre la prioridad de los más pobres y vulnerables, así como el combate al lesivo Outsourcing, en el IEMS se tiende el camino para que los trabajadores de limpieza y sus familias sean golpeados económicamente, aumentando el riesgo de contagio por COVID-19 y condenándolos a engrosar las filas de la pobreza y el desempleo?’ Si hay trabajadores de 4C (Cuarta Categoría).



