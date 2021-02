UNAM abre curso de historia de la alimentación en México

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 03 febrero, 2021.-¡Tenemos buenas noticias! La UNAM recién anunció algunos de los cursos que estará dando en el semestre 2021, y en esta ocasión pone sobre la mesa la posibilidad de conocer y analizar los conceptos básicos de alimentación en México desde una perspectiva histórica.



El maestro Ricardo Candia Pacheco, quien ha dictado cátedra tanto en la UNAM como en el Claustro de Sor Juana, dará un curso en línea (con sesiones en tiempo real) durante el mes de junio por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, en el que explorará la historia de la alimentación como corriente historiográfica, con el objetivo de dar herramientas conceptuales y metodológicas para investigar y/o divulgar la historia de la alimentación de México.



Según la presentación del curso, el desarrollo de esta rama de la historia comenzó alrededor del año 2000 con la aparición del libro de José Luis Juárez López La lenta emergencia de la comida mexicana: ambigüedades criollas, 1750-1800; sin embargo, el primer texto que propuso hacer historia de la alimentación desde la academia fue Entre gula y templanza: un aspecto de la historia mexicana, en 1981.



Según Candia, la alimentación de toda sociedad es una actividad cultural, que implica la conformación de hábitos y tradiciones que sobreviven a lo largo del tiempo, por lo que este curso está dirigido a historiadores y antropólogos en formación, titulados y/o graduados; divulgadores de la ciencia y/o de las humanidades; cocineras(os), periodistas y aquellos interesados en investigar y divulgar la historia de la alimentación de México.





Características del curso

-Son seis clases de cuatro horas cada una. Las sesiones serán los miércoles y los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche.



-Cada clase habrá comentarios de las lecturas fundamentales que se proponen como parte de la metodología de aprendizaje.



-El alumno analizará imágenes (pinturas, esculturas, fotografías, etc.) y sonidos (música, canciones, letras, etc.), con la finalidad de utilizar estos elementos como parte del entorno histórico y cultural en el cual se desarrollaron los fenómenos alimenticios de México.



-Algunos de los temas que se tratarán en el curso son los conceptos básicos de historia y alimentación, la alimentación en el escenario historiográfico mexicano de los siglos XIX y XX, nuevos enfoques y propuestas de estudio, así como fuentes de información.



Para inscribirte, visita esta página. Si eres alumno, ex alumno o trabajador de la UNAM hay descuentos disponibles.

