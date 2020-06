UNAM alista fabricación de millones de pruebas rápidas para Covid-19

Tras lograr la creación de la primera prueba rápida para detectar el Covid-19, que por su facilidad de uso podría ser casera, científicos de la UNAM esperan los permisos para desarrollar millones de estos tests.



En particular, espera el anuncio del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas (InDRE), así como la validez de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



De acuerdo con información de Milenio, en este momento el proceso se encuentra estancado, pues no se tiene el presupuesto para realizar la producción masiva de la prueba.



El costo de fabricación es de aproximadamente 300 pesos mexicanos y hasta el momento no se tiene claridad en ese aspecto, dijo Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y agregó que el objetivo es que sea una manera de detección fácil y accesible para todos.



’Cuando el proceso termine y el InDRE autorice, que espero sea la próxima semana, y luego Cofepris autorice también, necesitaremos fabricar millones de estas pruebas: ¿quién va a dar el dinero?, no es claro, ¿quién va a comercializarlos? Nosotros quisiéramos que llegara a un buen precio a todos los hospitales y centros de salud’.



El diario señaló que desde el pasado 15 de abril un grupo de 28 científicos de esa Facultad había logrado desarrollar la prueba rápida para identificar el material genético del virus SARS-CoV-2 con la capacidad de procesar 43 muestras en dos horas.



Hasta el momento no se tiene claro quién comercializara esta nueva prueba.



Forbes