UNAM, la mejor de Iberoamérica para estudiar Artes y Humanidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la mejor universidad de Iberoamérica para estudiar carreras relacionadas con Artes y Humanidades, de acuerdo con el ranking inglés QS World University Rankings by Subject 2020.



Asimismo, en la lista general, la Máxima Casa de Estudios de México se ubicó en el puesto número 26 en Artes y Humanidades, superando a la University Cornell de Estados Unidos, la cual es considerada entre las ocho universidades más cotizadas del país; al igual superó la canadiense McGill University y The University of Hong Kong.



A través de un comunicado, la institución señaló que respecto a la misma medición de 2019, la UNAM avanzó seis posiciones al pasar del sitio 32 al 26.



En Artes y Humanidades, el QS World University Rankings by Subject 2020 evaluó 504 universidades del mundo.



También, la Universidad Nacional obtuvo la posición número 19 en Lenguas Modernas, superando por su calidad académica a escuelas como la francesa Universidad de la Sorbona (lugar 25) y las norteamericanas Cornell y Brown (lugares 39 y 51 respectivamente).



La misma calificadora ubica a la UNAM dentro de las mejores 50 universidades del mundo en la enseñanza de Ingeniería de Minas y Metalúrgica al ubicarse en la posición 27; en Sociología, ocupa el lugar 33, mientras que en Estudios del Desarrollo ocupa el sitio 37.



En Antropología, la Universidad Nacional se posicionó en el lugar número 40 al igual que en Arte y Diseño; en Derecho, ocupa la posición 41. En Geografía al igual que en Historia está en el sitio 42; en Arquitectura ocupa el lugar 49, y en Educación está en la posición 50.



Los resultados de QS World University Rankings by Subject 2020 están basados en la calificación de factores como la reputación académica, la reputación como empleador, las relaciones estudiante-facultad, las citaciones por casa de estudios, así como las relaciones de sus catedráticos y estudiantes a nivel internacional.



Para este ranking, clasificaron a las mejores universidades del mundo en disciplinas individuales cubriendo 48 áreas.