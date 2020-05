UNAM y CDMX desarrollan fábrica de mascarillas N95 y laboratorio para vacuna de Covid-19

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el gobierno de la Ciudad de México anunciaron que trabajan de manera conjunta para desarrollar una fábrica de mascarillas N95, para que trabajadores del sector salud se protegen del coronavirus; así como en la instalación de un laboratorio especializado para la elaboración de la vacuna del Covid-19.



Con una inversión de 17 millones de pesos, la administración de la CDMX inició una fábrica de cubrebocas especializados para médicos y enfermeras, proyecto donde también involucrados la UNAM, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, explicaron autoridades locales.



Aunque todavía no se define el monto, la máxima casa de estudios contribuirá económicamente para aumentar la producción en esta fábrica, reveló la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX, Rosaura Ruiz Gutiérrez.



’La fábrica está lista pero la UNAM quiere aportar es para que haya una productividad mayor, no hemos acordado en qué medida, pero ya está pronto a entregar la primera producción de mascarillas’, explicó en conferencia de prensa.



En cuanto al laboratorio para el desarrollo de la vacuna contra el SAR-COV-2 que produce coronavirus, se requiere de un espacio especializado nivel tres para evitar que virus salga y se propague un contagio, detalló.



Dicho proyecto es liderado por la máxima casa de estudios, pero la SECTEI aportará alguna parte de los recursos, aunque la contribución económica todavía no es pública, insistió la secretaria local.



’La responsable del proyecto es Laura Palomares, del Instituto de Tecnología, quien piensa que el laboratorio se puede construir en la Facultad de Veterinaria porque ahí hay un laboratorio que se puede adecuar a las condiciones que se requiere, primero a la prueba en animales, como se acostumbra con las vacunas, y después probar en humanos’.



El plan ya está muy avanzado, sin embargo hay datos que son confidenciales y no hay fechas oficiales para el inicio, puesto que hay una gestión pendiente con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), añadió el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.



Insumos para médicos residentes

De igual manera, la UNAM anunció la donación de 22 mil juegos de equipos para protección de médicos residentes que están laborando en hospitales de la Ciudad de México, por lo que hoy se entregarán 10,000 y los 12,000 restantes la siguiente semana, informó Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI.



Un residente es aquel médico que concluyó la carrera de medicina después de seis años en promedio e ingresó para hacer una especialidad, la cual cursan dentro de los hospitales, explicó Graue Wiechers.



’Estos kits se los entregamos con la idea de que vayan a aquellos que no están en contacto directo con los enfermos de covid-19 pero que sí están laborando cotidianamente en sus hospitales’, apuntó.



El gobierno capitalino ha capacitado a los médicos que estudian la especialidad desde las unidades hospitalarias para la atención de pacientes de coronavirus y para el manejo del equipo de protección personal, aseguró la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano



En los nosocomios de capital del país hay 668 médicos residentes, los cuales se desempeñan en las diferentes 26 especialidades y subespecialidades, como anestesiología, cirugía general, pediatría, entre otras, subrayó.



Estos insumos de protección también serán distribuidos por medio de las jefaturas de enseñanza para asegurarse de que lleguen a los médicos aprendices, afirmó López Arellano.



Forbes