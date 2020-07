UNEME DEDICAM CULIACÁN SE ORGANIZA PARA ATENDER A LAS MUJERES SINALOENSES EN EL TEMA DE CÁNCER DE MAMA

La Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM) en Culiacán se encuentra abierta y sigue brindando sus servicios de detección y seguimiento de este padecimiento a todas las mujeres de manera gratuita.



La directora de UNEME DEDICAM, Dra. Lilian Cázarez Rojo, informó que en base a la contingencia se han tomado algunas medidas extremas para continuar con la atención a las pacientes y de igual manera que sea segura para ellas y el personal que labora en esta institución, para de esta manera continuar brindando sus servicios en el tema de Cáncer de Mama.





’Si usted señora tiene inquietud o quiere atenderse o sufre algún signo de alarma en sus glándulas mamarias que no duden en marcarnos ponemos en las redes sociales el número de la UNEME DEDICAM CULIACÁN o por el mismo Facebook pongan su número telefónico y nosotros en breve nos comunicamos con usted para que no corra riesgo; de esta manera nosotros las orientamos evitando los riesgos siempre y cuidando la salud de las mujeres sinaloenses’, explicó.





Hizo énfasis en que los servicios de mastografía, ultrasonido y toma de biopsia son totalmente gratuitos y de esa manera se irán clasificando las atenciones dependiendo lo que la paciente refiera y se le asigna una cita para que la paciente acuda, cuidando siempre su seguridad y salud física con las medidas de sanidad correspondientes a esta contingencia tanto en las instalaciones como en el personal que las atiende.





Por normatividad en el área de la salud una mastografía debe realizarse cada dos años, Sinaloa cuenta con la infraestructura adecuada como para que cada mujer se la realice cada año y así llevar su control o bien realizar un diagnóstico oportuno, explicó Cázarez Rojo.



’Cualquier cambio de coloración en su piel, cualquier bulto, hundimiento en la glándula mamaria, salida de secreción, salida de sangre, cambio en la estructura de la piel, cualquier cosa que vean que no es normal esos serían así en general los signos de alarma y por supuesto si hay algún antecedente en la mamá que tuvo Cáncer de Mama o en una tía materna son signos de alarma para que se considere un chequeo diagnóstico a la mujer’, dijo.



Si requiere atención por parte del equipo puede contactarlos a través de la red social Facebook Uneme Dedicam Culiacán, dejar su número telefónico en los comentarios y en breve se comunicarán con usted para orientarle sobre los pasos a seguir para una detección oportuna de Cáncer de Mama o bien comunicarse al teléfono (667) 729 63 02 en un horario de 7:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.