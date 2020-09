Unen esfuerzos autoridades educativas mexiquenses para combatir la deserción escolar

Por Luis Ayala Ramos



Toluca, Méx.- 2 de septiembre 2020.- Encabezados por el secretario de Educación del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo, el subsecretario de Educación Media Superior, Israel Jerónimo y los directores generales, recorren sus comunidades para detectar la problemática de las familias que por diversas circunstancias no pueden mandar a sus hijos a la escuela.



El programa ’La Escuela Cuenta Contigo’, tiene por objetivo que ningún niño se quede sin estudiar y es el mensaje que a nombre del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, llevan el secretario de Educación y sus colaboradores a cada familia donde son detectados con niños cuyos padres no pueden mandarlos a la escuela.

Se trata de un esfuerzo sin precedente donde la escuela no espera que vayan los niños y jóvenes a buscar un espacio o una oportunidad de estudiar, sino que desde el secretario hasta los subsecretarios y directores generales salen a invitar a los niños y jóvenes a que sigan estudiando.



La deserción escolar ocurre por diferentes factores, principalmente económicos por lo que el subsecretario de Educación Media Superior, Israel Jerónimo López y los directores, le informan a la gente las diversas opciones de becas escolares a las que pueden acceder los estudiantes para apoyarse en sus estudios.



En cuanto a la falta de útiles, el propio gobernador Alfredo del Mazo inició el reparto de paquetes escolares, los cuales significan un importante apoyo al gasto familiar, sobre todo de aquellas familias donde tienen varios hijos en edad escolar.



En algunos casos cuando la crisis económica tiene su origen en la falta de empleo, algunos papás o mamás son canalizados a una bolsa de trabajo, gracias a las relaciones colaborativas que existen con el sector empresarial.



Otra problemática detectada ha sido la falta de acceso a la tecnología como el servicio de internet, en ese caso el mensaje y las opciones varían desde en trabajo mediante cuadernos o libros físicos y destaca los esfuerzos de autoridades locales por ofrecer servicio gratuito de internet en espacios de fácil acceso respetando la sana distancia.