Unidad ante la violencia

Al iniciar su recorrido por tres de las entidades más golpeadas por la violencia –Guanajuato, Jalisco y Colima- el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en lugar de estar echándose la culpa unos a otros, se debe trabajar en conjunto en contra de los grupos delicuenciales más allá de diferencias personales o partidistas.

En ello coincidió el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez, quien reconoció que un trabajo conjunto con el Gobierno Federal ha dado resultados en el combate a la delincuencia por lo que junto con la Federación y los municipios continuará con la misma estrategia y envió un mensaje de unidad de las autoridades de los tres niveles a los actores de hechos ilícitos.

Seguramente que la misma línea de unidad seguirá en Jalisco, dónde tiene su sede el CJNG, y en cuya entidad el gobernador Enrique Alfaro ha mantenido una línea crítica hacia el Gobierno Federal en función de enfoques en contra de la pandemia y de los cárteles de la droga. Y a pesar de esas diferencia, seguramente se acordará también una lucha conjunta.

Ambos gobernadores resultan ser promotores del distanciamiento hacia la Federación, reclaman una reforma fiscal que les permita recibir más recursos y el ple no ejercicio de su soberanía: Va también el presidente López Obrador a Colima, donde el gobernador Ignacio Peralta, del PRI, es más cercano a Morena y menos crítico. Lo importante es que se atienden los problemas desde su origen.

TURBULENCIAS

Siempre sí viaja Alfonso Durazo

Luego de las severas críticas al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por haber anunciado que se ausentaría una semana de sus actividades oficiales, y que mereció el señalamiento de que no ocurriría a Guanajuato, Colima y Jalisco por temor a la delincuencia, se apareció en Irapuato e indicó que resolvió sus problemas en sólo dos días cuando calculaba que le llevaría una semana. Un impresionante dispositivo de seguridad acompaña la comitiva presidencial y no es para menos, luego de la exhibición de fuerza y logística que demostró el CJNG con el atentado al jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch el pasado 26 de junio…La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) asesora a directivos, locatarios, empleados y trabajadores para prevenir y combatir la inseguridad prevaleciente en la Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México. Verónica Torres Landa Castelazo, Directora Ejecutiva de esta asociación que agrupa a las 77 empresas más grandes e importantes que actúan en el país, advirtió que sólo contando con personal capacitado se podrán establecer protocolos de seguridad estratégica para contar con un adecuado plan de seguridad, corredores seguros, comités de seguridad, coordinación con autoridades locales de seguridad pública, atención de emergencias, directorios telefónicos para casos de emergencia y de denuncia. A través de un webinar planteó la forma de elaborar y poner en práctica un eficiente sistema de seguridad en las instalaciones de la CEDA, considerada una instalación estratégica de la Ciudad de México…En el balance del primer año del Programa Sembrando Vida se informó que para finales de diciembre de 2019, había 37 millones de plantas ya establecidas en parcelas de sembradores que provenían de viveros militares. A junio de 2020, los viveros militares han cumplido con la producción del 100% de la meta 2019. La Secretaría de Bienestar seguirá reiterando el compromiso y el papel fundamental que la SEDENA ha tenido para que Sembrando Vida siga avanzando, informó la titular de la dependencia, María Luisa Albores…Veracruz y Yucatán reforzaron sus medidas para reducir la movilidad luego del alto número de contagios de covid-19 en ambas entidades…



