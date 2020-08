Unidad contra la violencia de género y difundir leyes aprobadas, propone Adela Román

’Ser mujer debe ser para nosotras una gran motivación y un gran compromiso’, expresó la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al reflexionar sobre las complicaciones de género en una sociedad patriarcal y machista.



Al clausurar el foro Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero: Acciones y Perspectivas, la alcaldesa dijo que en el seno familiar tuvo la fortuna de tener una madre y un padre feministas, condición que no favorece a la mayoría de las guerrerenses, porque hay hogares donde las madres son machistas por formación sociocultural.



Román Ocampo se pronunció contra todo tipo de violencia contra las mujeres, desde la física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica, así como el aceptar normalizar expresiones denigrantes contra la mujer en la vida cotidiana, con palabras que se vuelven comunes y coloquiales para hacer referencia a la debilidad del sexo femenino para burlarse de un hombre.



’Las mujeres en este ámbito de trabajo nos enfrentamos a un doble reto. Primero, en demostrar con hechos nuestra capacidad al frente de áreas laborales. Y segundo, en lidiar con el acoso y la descalificación de compañeros que imbuidos en una cultura machista, nos descalifican y agreden’, dijo.



Añadió que es necesario que las mujeres denuncien todo acto contra sus derechos laborales y políticos, y que se difundan las leyes aprobadas, para eliminar la violencia y no estigmatizar la función pública, esto en respuesta a expresiones de apoyo que recibió por las agresiones y señalamientos infundados en su contra.



Adela Román convocó a las mujeres a no permitir agresiones y defender a quienes son víctimas, aunque tengan diferente ideología o militancia partidista, porque muchas veces las agresiones verbales pasan a los físico, incluso hay casos en varias partes del país donde han asesinado a mujeres por diferencias políticas o por haber ganado un cargo de elección popular.



Durante el foro, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marisol Wences Mina, externó que los temas abordados durante dos días consistieron en los puntos del proceso legislativo a los que se han llevado durante las leyes que fueron reformadas. Los procesos que se deben realizar para sancionar y difundir los derechos de las mujeres.



A su vez, la Consejera Nacional de Morena y Secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal, Bernarda Chávez Hernández, procedente de Zihuatanejo, dijo que la unión entre las mujeres debe de ser primordial para cambiar el rumbo de la violencia.



’Nos tenemos que organizar como mujeres. Yo les invitó a todas de verdad a irnos en esa parte que nos está haciendo mucho daño, he vivido de cerca como partido esa situación con Adela Román’, añadió al pronunciarse contra los ataques que se difunden en redes sociales para lastimar la imagen personal y política de la alcaldesa de Acapulco.



Como ponentes participaron la delegada de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero en Acapulco, Fanny Ruth Lara Figueroa, quien impartió el tema del ’Acceso a la vida libre de violencia política como Derechos Humanos de las Mujeres’, y Francisco Guzmán Díaz con el tema Aplicación de las leyes en materia de violencia política de género’.



Asistieron el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; la presidenta del Patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; la directora de Grupos Étnicos, Magdalena Valtierra García, entre otros funcionarios.