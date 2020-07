Fallaron los pronósticos en contra coincidieron en señalar los presidentes de EU, Donald Trump y de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su encuentro en la Casa Blanca en donde fue intenso el intercambio de elogios entre ambos mandatarios que resaltaron la buena relación bilateral por encima de los agravios pasados y las ofensas recientes a los mexicanos.

No hubo historiadores, viajaron los más connotados empresarios, observó el diputado Porfirio Muñoz Ledo al resaltar la presencia de los hombres que controlan la economía nacional, desde los aeropuertos, hospitales, restaurantes, hoteles, servicios de telefonía y todos aquéllos que representan una colosal ganancia que les permite mantenerse en el primer nivel de la política nacional.

Y, efectivamente, la temática del encuentro fue comercial: obligada la presencia de los más representativos capitanes de la industria que deberán aprovechar las ventajas del T-MEC con las cuales nuestro país buscará reactivar la maltrecha economía nacional, originada por varios factores, pero principalmente por la emergencia económica.

Del lado estadunidense, en plena campaña electoral por la presidencia de la República, sin duda que Trump posó para la unidad de fotografía; pronto reanudará sus ataques a los miles de ciudadanos afro y centroamericanos y compatriotas que esperan del otro lado de la frontera una oportunidad para ingresar a los Estados Unidos, la construcción del muro seguirá igual que la persecución racista.

TURBULENCIAS

Reabren guarderías del IMSS

Se inició este jueves 9 la sanitización de las 1,411 guarderías del IMSS a las que acuden 210,714 niños y niñas que reanudarán actividades el 20 de julio al ser consideradas sus actividades como esenciales, informó el director de Prestaciones Económicas, Mauricio Hernández Ávila, quien indicó que se ha capacitado a todo el personal para reanudar funciones en la Nueva Normalidad… A nivel internacional, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha demostrado claros avances en el cumplimiento de su compromiso de integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en sus políticas públicas, por ello fue incluida en la Guía Mundial de Revisiones Locales Voluntarias de la organización United Cities and Local Governments (UCLG) y ONU Habitat, junto con siete ciudades: Nueva York, Moscú, Madrid, Barcelona, Niteroi, Buenos Aires y Oaxaca, y en donde compartió la experiencia local en la implementación de los 17 ODS establecidos en la Agenda 2030. En el lanzamiento de la Guía Mundial de Revisiones Locales Voluntarias, la titular de la Sebien, como Presidenta Suplente del Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Oaxaca…La crisis económica y social derivada del COVID-19 agudizó la problemática de mujeres y niñas rurales pues se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos ya que actualmente 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza no obstante que producen la mitad de los alimentos en las comunidades ejidales, denunció Mariana González Torres, representante del Congreso Agrario Permanente y de El Movimiento Campesino #El Capo es de Todos. Al participar en el Foro ’Hacia un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis organizado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), precisó que más de 15 millones de mujeres campesinas habitan en localidades rurales y, representan, el 34% de la fuerza laboral por lo que se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en México.

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista