Unidad móvil Diconsa en Chiautla con productos ’Canasta Básica’

A fin, de apoyar economía familiar de los vecinos de Chiautla, advierten que cualquier programa de beneficio social es sin ningún distingo y menos de algún color de bandera, cualquier chiautlense tiene el libre derecho de integrarse a los paquetes alimentarios, lo que es el propósito del presidente municipal Aguirre Ruiz; respaldado por los miembros de la administración 2019-2021.



Por tal motivo, el edil de Chiautla, a través de la Dirección de bienestar social y la cuarta, han concertado la presencia de la unidad móvil de los productos ’Diconsa’, a fin de que en este tiempo de la presencia del COVID-19, donde la gente tiene que estar confinada en sus hogares y no tengan suficientes recursos a decadencia del empleo, puedan adquirir alimento que ofrece la dependencia paraestatal a bajo costo.



Entre tanto, el alcalde José Miguel Aguirre Ruiz, al acudir a la unidad móvil de ’Diconsa’, frente al DIF de Chiautla, anuncio que los siguientes días llegará a Ocopulco el Martes 7 (10 am - 3 pm); Tlaltecahuacán, Jueves 9 (10 am - 1 pm); San Antonio Tepetitlán, Viernes 10 (10 am - 3 pm); San Lucas Huitzilhuacan, Sábado 11 (10 am - 1 pm), por ello descartó la conclusión del confinamiento en casa para el próximo 15 de julio, a pesar del previo anuncio del semáforo en naranja, aún no se da, mientras continua la alerta roja de alto riesgo de contagio.



Asimismo, advirtió que incluso, coincide que cuando existan condiciones para retomar las actividades sé harán a su debido tiempo; está de acuerdo por la importancia que tiene para las familias de Chiautla, reiniciar sus actividades, ya que de ello depende su economía y bienestar de la gente.



Sin embargo, que en esta etapa del semáforo en rojo aún, debe prevalecer el cuidado de la salud de todos, ya que reflexionó la inquietud de los ciudadanos, lo más importante para las personas es recibir sus recursos por medio de su actividad.



También afirmó, que al igual que otras enfermedades, el virus del COVID-19 llegó para quedarse, por lo que recomendó aprender a cuidarse permanentemente. De la mano, la salud con el tema económico, y se entiende el bienestar depende de eso, pero no hay nada que pueda estar encima del tema de salud.



Sí es necesario, una vez abiertos estos nuevos negocios esenciales, ahora como les llaman, pues seguramente, sí es necesario, hay que regresar al confinamiento, esto no se ha acabado, este virus llegó aquí para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él, aclaró.