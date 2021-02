Unidad tricolor en Guerrero

Horas después del registro de Mario Moreno Arcos como precandidato único del PRI a la gubernatura (domingo 10 de enero), hubo quienes se atrevieron a decir que muy difícilmente lograría la unidad y el apoyo de los grupos priistas a su favor. Y no sólo eso. Fueron todavía más allá, vaticinaron que el senador Manuel Añorve Baños renunciaría como militante del tricolor y se iría a otro partido como candidato de un tercer bloque.

Han transcurrido 23 días y los pronósticos de los catastrofistas del desastre, simple y sencillamente fallaron. Mario Moreno sí logró unificar a su partido y convencer a su amigo Manuel Añorve para sumarse a su proyecto. Tanto, que en los últimos días se les ha visto juntos.

Su primer encuentro público fue el jueves 28 de enero en Chilpancingo, en el que acordaron fortalecer la unidad interna y construir un proyecto ganador a favor del estado de Guerrero.

A través de las redes sociales, Mario Moreno señaló: ’Me reuní con mi amigo el doctor Manuel Añorve Baños, en el mejor ánimo de construir juntos una ruta ganadora basada en la unidad que se construye y se fortalece todos los días’.

Manuel Añorve, por su parte, manifestó: ’Me reuní con mucho gusto con mi amigo Mario Moreno, donde ambos coincidimos en que la unidad es el mejor camino para construir una ruta ganadora’.

En la imagen, el precandidato de unidad del PRI y el senador aparecen muy sonrientes y con el dedo pulgar derecho apuntando hacia arriba, en señal de aprobación, optimismo y de que todo funciona bien.

Es cierto, la noche en que Alejandro ’Alito’ Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, comunicó a Manuel Añorve y al diputado Héctor Apreza Patrón que el candidato sería Mario Moreno (sábado 9 de enero), el primero se inconformó. Y se entiende: esperaba que la candidatura recayera en él.

Lo importante de todo es que el dos veces alcalde de Acapulco y actual vicecoordinador del PRI en la Cámara de Senadores entendió que lo más importante en este momento es la unidad de su partido y sumarse al proyecto de Mario Moreno para que éste sea el próximo titular del Poder Ejecutivo estatal y continúe con la obra iniciada por Héctor Astudillo Flores, quien es considerado como uno de los mejores gobernadores del país al actuar responsablemente en el combate contra el Covid-19 y en reducir los índices de violencia en Guerrero.

Tres días después de su primera reunión pública, Mario y Añorve coincidieron en un encuentro con estructuras de Acapulco, donde fue inaugurada la Sala de los ex presidentes del PRI Municipal ’José Francisco Ruiz Massieu’.

Durante su mensaje, Mario Moreno destacó la presencia de su amigo Manuel Añorve, ponderando sus coincidencias, sobre todo la cultura del esfuerzo diario.

Al hacer uso de la palabra y teniendo como testigos a Esteban Albarrán Mendoza y a Gabriela Bernal Reséndiz, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Manuel Añorve dijo que con Mario Moreno tiene muchas coincidencias que fortalecen al priismo en la entidad.

’Entendemos la buena política, la política de sumar, la política de construir, de ir juntos hacia adelante, de la unidad; la política de la construcción para generar una ruta por Guerrero’, indicó.

Además, manifestó su beneplácito personal por acompañarlo. ’La unidad se construye con palabra y honor y todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos que Mario Moreno nos encabece; nosotros tenemos honor, tenemos palabra’, sostuvo.

Insisto, los ’brujos’ que auguraron una ruptura al interior del PRI, se equivocaron.

Hoy por hoy, el tricolor está más fuerte que nunca. Mario Moreno es el mejor aspirante a la gubernatura que pudo haber elegido. Y los resultados están a la vista.

En poco tiempo, el oriundo de Izotepec ha demostrado que es un hombre de grandes retos y de compromisos; un priista que está preparado para ganar otra elección en las urnas –tal vez la elección más importante de su vida, electoralmente hablando–, pero, sobre todo, un guerrerense que ama a su estado y que está preparado para servirle con humildad, honradez y trabajo.

La unidad en el PRI es real y no de fotografía como sucede en otros partidos.

Este martes y ante la presencia de ’Alito’ Moreno, Mario Moreno y Manuel Añorve volvieron a reunirse, ahora en la Ciudad de México, para hablar de alianzas, acuerdos y de la ruta ganadora para el PRI en el estado de Guerrero.

Mientras Morena sigue entrampado en sus conflictos internos y sosteniendo a un presunto agresor sexual de mujeres y deleznable sujeto como su gallo a la gubernatura, el PRI avanza con paso firme para retener el poder.

ENTRE OTRAS COSAS… En representación del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, el secretario general, José Alfredo Romero Olea, tomó protesta a Javier Anaya Manzanares como contralor general de la UAGro para el periodo 2021-2025.

De acuerdo a la Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario, Anaya Manzanares cumple con los requerimientos para desempeñar el cargo con base en los estatutos y la convocatoria de la máxima casa de estudios.

