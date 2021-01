Unidad y consensos, la ruta del PRI-PRD

Sin duda la experiencia en hacer política cuenta mucho.

Eso es lo que hasta el momento demuestran los líderes y candidatos del PRI y PRD.

Ambos partidos han sido muy cuidadosos en la relación que han creado para nominar a sus candidatos.

Esa relación obliga a que las reuniones lleguen a acuerdos mediante consenso, a privilegiar el respeto y la unidad, como principios básicos para mantener tersa la relación que les llevará por la ruta de elegir sus candidatos a los distintos cargos de elección.

Las dirigencias estatales del PRI y PRD, Esteban Albarrán Mendoza y Alberto Catalán Bastida, respectivamente, ya se han reunido con los aspirantes a cargos de elección popular y con los precandidatos que buscan la nominación a la gubernatura del estado por la alianza, Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez Aguirre.

De esta reunión, ambos dirigentes dieron a conocer que han logrado avances en los acuerdos, destacando que los harán por consenso y cuidando la unidad de ambos partidos.

Consensos y unidad serán las bases para que ambos partidos puedan definir los candidatos a presidentes municipales, diputados y al candidato a gobernador.

Respeto y no agresión es lo que han acordado en las reuniones entre aspirantes y líderes partidistas.

Además, han coincidido que los dos precandidatos cuentan con experiencia, trabajo partidista y compromiso social, factores necesarios para que ambos puedan atraer la simpatía de la militancia.

Por lo tanto, contrario a lo que se puede esperar, ambos partidos van fortaleciendo su alianza y tratan de prevenir alguna ruptura futura, para garantizar que el nominado pueda contar con el respaldo suficiente de las militancias de ambos partidos en las próximas elecciones y se puedan levantar con los triunfos.

Además, tienen claro que no debe haber imposiciones en la designación de su candidato, para que puedan mantener la alianza en todas las demás candidaturas.

Eso es lo que mencionó Evodio Velázquez Aguirre, que en la reunión que sostuvieron las dirigencias y los aspirantes, se acordó que no habrá imposiciones ni del PRD ni del PRI, y que será la mesa estatal la que defina le encuesta para que se opere a nivel nacional.

Está claro que sin imposiciones se conjura alguna ruptura y legitima al candidato nominado, quienes se han lanzado muestras de respeto.

Mario Moreno Arcos y Evodio Velázquez han manifestado tener respeto por el otro y cada que la ocasión lo amerita, se lanzan saludos a la distancia.

Es decir, no se van a enfrascar en una ruidosa confrontación mediática para elegir al candidato a gobernador.

Evodio Velázquez convocó este lunes a todos los liderazgos de su partido, a todas las fuerzas políticas, a la militancia y simpatizantes para que vayan a este proceso de participación con humildad y responsabilidad.

Sin duda, estos acuerdos de respeto les darán mejores resultados que a quienes se golpetean sistemáticamente durante el proceso de elegir a sus candidatos.