TLALNEPANTLA, Estado de México.- En el marco de la Cruzada por el Transporte Público del Pueblo para el Pueblo la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que, en el primer semestre del año, las 16 Unidades Móviles de expedición de licencias visitaron 108 de los 125 municipios del Estado de México, donde se emitieron más de 41 mil 600 licencias de conducir de servicio particular y de transporte público.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad indicó que ’las administraciones anteriores abandonaron a las comunidades, no atendieron sus necesidades y no llevaban los servicios a los sectores más necesitados’.



’En este gobierno, la indicación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es atender a todas las comunidades, llevar los servicios a las zonas más alejadas de la entidad y brindar un servicio igual para todos los mexiquenses, facilitar los trámites y mejorar su condición de vida, porque la mejor muestra de justicia social es llevar bienestar al pueblo’, aseguró.



El titular de la Semov señaló que, a través de la Dirección de Registro de Licencias y Operadores, también se pueden tramitar las licencias de conducir de servicio particular y transporte público; en los módulos fijos que se encuentran en Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Valle de Bravo y Toluca.



El funcionario estatal mencionó que los automovilistas también pueden renovar su licencia de conducir en cinco cajeros de la Secretaría de Movilidad ubicados en plazas y centros comerciales de Lerma, Coacalco, Tlalnepantla, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.



Por su parte, Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores, mencionó que la licencia de conducir del Estado de México es una de las más seguras y modernas del país, además de que se puede descargar de manera digital en un dispositivo electrónico, y tiene la misma validez que de forma física.



Con estas acciones, destacó que la Secretaría de Movilidad cumple con el compromiso de apoyar a la ciudadanía y fortalecer las acciones para que las y los mexiquenses realicen este trámite de manera sencilla y con todas las facilidades.