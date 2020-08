UNIDEM advierte que prohibición de comida chatarra generaría desempleo brutal

Ecatepec, Méx., a 31 de agosto del 2020.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró que la iniciativa que se propuso en el Congreso local, para prohibir la venta y distribución de la llamada ’comida chatarra’ a la población infantil, afectaría al menos a cuatro sectores de la industria y generaría un desempleo brutal.



El director de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes consideró que este planteamiento presentado por la bancada de Morena es una decisión que se está tomando muy a la ligera, y aunque tiene la intención de mejorar la salud, no se ha pensado en las repercusiones económicas que provocaría.



’Es cierto que existen niveles de obesidad muy altos y que la alimentación es muy mala en términos generales, sin embargo, por esto no debe culparse sólo a las bebidas embotelladas y la comida chatarra’, sostuvo el líder empresarial.



Es verdad que en términos generales la alimentación en el país no es muy balanceada y completa, por lo que sí debe modificarse el etiquetado de los productos para que la gente pueda entender el contenido de sal, azúcares, harinas refinadas y grasas saturadas, ya sea en bebidas o botanas, y tomen la mejor decisión, pero de eso a no permitir que los niños lo consuman, parece más una campaña en contra del sector embotellador y productor de botanas.



’Si se afectara sólo al sector de empresas que se dedican a producir botanas, jugos o refrescos, finalmente, si todo quedara ahí, sería grave, pero además se están afectando una gran cantidad de industrias’, apuntó.



Cuevas precisó que de aprobarse esta medida resultarían afectados las industrias que elaboran latas, acero, etiquetado, tintas, aluminio, vidrio, cartón, productores de azúcar y endulzantes, todo ello debido a la gran cantidad de insumos que llevan refrescos, jugos embotellados y botanas, y ello impactaría a muchas ramas de la economía entre los que destacan: el químico, transporte, fundición y hasta el campo.



De igual forma también registraría un severo impacto el sector de las ’tienditas de la esquina’, que están conformadas por empresarios que con mucho tiempo y esfuerzo han puesto ese negocio, y al vender mucho menos de botanas o de bebidas embotelladas podrían llegar hasta la quiebra.



’Pensamos que puede haber un desempleo brutal si se ataca esas ramas de la economía, y aparte de eso, es que se hace en el peor momento, porque estamos en plena pandemia y no es momento de castigar a la empresa, sino de ayudarlas y con estas medidas se está haciendo justo lo contrario’, acusó Cuevas.



UNIDEM pidió a los diputados locales reconsiderar la medida, y pensar en otras alternativas como lo son, mejorar al etiquetado, reducir porciones y gradualmente modificar las fórmulas para que los productos sean más saludables. Con todo esto, también se debería impulsar acciones integrales para fomentar la práctica de ejercicio y mejor alimentación en casa, con bajo contenido de grasa y azucares y sodio.



’Toda la economía de nuestro país está siendo golpeada de una manera impresionante por los efectos de la pandemia, los datos en el desempleo lo demuestran. Creemos que es el peor momento para tratar de prohibir productos industrializados; primero empezamos con los plásticos y ahora con las bebidas embotelladas y botanas. Siempre habrá algún argumento para pensar en los efectos negativos de cualquier industria.



’Compartimos la preocupación de los diputados locales, pero estamos seguros que las prohibiciones nunca conducen a nada positivo. Estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta para resolver ese y otros problemas que aquejan a la población’, concluyó Cuevas.