UNIDEM pide a Legislatura participar en iniciativa que propone eliminar DUF

Ecatepec, Méx., a 5 de agosto del 2020.-La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) solicitó a la Legislatura local que se les considere para participar en las comisiones, donde se discutirá la iniciativa que propuso Morena para eliminar el Dictamen Único de Factibilidad y regresar esta facultad a los Ayuntamientos.



Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación reconoció que por años el DUF ha sido un freno a la inversión productiva en la entidad, pero tampoco debe irse al extremo de desregular todo, esto por los problemas de anarquía en el desarrollo urbano que se puedan generar.



El DUF es un prerrequisito para obtener el Uso de Suelo que se utiliza para realizar construcciones, remodelaciones y obtener la Licencia de Funcionamiento de obras o de empresas consideradas por su giro o tamaño como de alto impacto.



Normalmente empresas de giros tales como gasolineras, gasolineras, plantas de gas, almacenes de combustibles, empresas químicas o que manejan materiales peligrosos y hasta los restaurantes bar y los bares lo requieren; también deben tramitarlo cualquier desarrollo o construcción que sobrepase los 1,000 metros cuadrados de terreno sin importar los metros que se pretendan edificar.



’En las últimas tres décadas, el Estado de México, de ser la entidad federativa que tenía más industrias del país, se convirtió en un estado dormitorio, ya que es muy complejo tramitar nuevas construcciones o la apertura de empresas’, apuntó el líder empresarial.



En los últimos 20 años, se han realizado una infinidad de construcciones en parques industriales principalmente de Izcalli, Tepotzotán y Tlalnepantla, pero enfocados a la distribución y no tanto a la producción que genera muchos más empleos.



’La complejidad para obtener el DUF, orilló a cientas de empresas a invertir en Hidalgo, Querétaro o Guanajuato que en su momento, no contaban con la mano de obra calificada, la conectividad o el mercado que supone la CDMX y su zona conurbada’, detalló Francisco Cuevas.



Precisó que en el caso de Hidalgo, ha tenido un gran despegue industrial en los últimos 25 años, pero justo ha sido en Tepeji, Atitalaquia, Tizayuca o Ciudad Sahagún, que son de los municipios más ubicados hacia el sur y por ende más cercanos a la Ciudad de México. La complejidad de los trámites del Estado de México y los altos costos de la tierra en la Ciudad de México han llevado a las empresas a invertir en territorio hidalguense, pero en mayor medida en Querétaro y Guanajuato.



’Es lamentable, que todos los días, se pierdan millones de horas hombre de mexiquenses que salen de casa a las 5 de la mañana y regresan después de las 8 de la noche para trabajar en la CDMX, la falta de empleo en el Estado es el origen del problema’, apuntó el empresario.



Sin embargo, consideró que la propuesta debe ser meditada de forma puntual, pues en los últimos cinco o seis años, el Gobierno del Edomex ha hecho un esfuerzo para tratar de agilizar la obtención del DUF aún sin llegar a niveles aceptables, pues antes los trámites se retrasaban hasta dos años y había causas tan irracionales como que ’los planos iban mal doblados’.



Cuevas Dobarganes sostuvo que tampoco debe irse hasta el extremo de eliminar el DUF o delegarlo en las autoridades municipales, sino más bien debe ser simplificado y definir términos cortos de respuesta o en su defecto, que aplique la afirmativa ficta para algunos casos.



Informó que UNIDEM solicitó a los diputados que promueven la iniciativa que se considere a la agrupación en la discusión del proyecto y presentar la visión empresarial sobre cómo debe simplificarse y agilizarse el trámite y no tanto buscar otra salida que a la larga origine más y mayores problemas.