Unifica a ediles de Acapulco protección a mujeres violentadas

El cuerpo edilicio aprobó por unanimidad la reubicación de un albergue para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar; también rechazaron, por mayoría de votos, una propuesta para sancionar con multa y arresto a residentes y turistas que no usen cubrebocas, en la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al año 2020.



Uno de los puntos que unificó el criterio de los ediles, de los 13 que desahogaron del orden del día, consistió en no escatimar recursos ni acciones para proteger a las mujeres que son golpeadas por sus parejas y que requieren abandonar sus hogares para estar a salvo, en la mayoría de los casos junto con sus hijos menores de edad. Por ello acordaron reubicar un albergue localizado en un polígono de alto riesgo, por su incidencia delictiva, a otra área que garantice mayor seguridad para las víctimas.



La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, apoyó la propuesta de la regidora Liliana Quijano Buitrón, misma que contó con la solidaridad de los regidores Roberto Carlos Ortega, Javier Morlett Macho, Ilich Augusto Lozano, quienes expresaron su respaldo a la alcaldesa para buscar un mejor lugar, a fin de que el albergue se reubique y ocupe un inmueble con mejores espacios para la convivencia y resguardo de las mujeres y sus hijos, donde además sean provistos de alimentación, vestido y calzado, atención médica integral, asesoría jurídica, capacitación para adquirir habilidades laborales y bolsa de trabajo.



Otro tema que generó el rechazo generalizado y que sólo respaldó la regidora Guadalupe Cortés Mendoza, promotora de la iniciativa en el contexto del COVID-19, fue la propuesta para reformar el Artículo 141 del Bando de Policía y Gobierno, para integrar sanciones punitivas a residentes y turistas que no usen cubrebocas en la presente y futuras pandemias, con 48 horas de arresto y multas de 10 a 40 salarios mínimos vigentes.



La mayoría aprobó el dictamen que presentaron las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Salud y Asistencia Social, que presentó la síndica Leticia Castro Ortiz, relativo a no aprobar las reformas, por considerar que se debe concientizar a la población antes que imponer medidas coercitivas para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Fue así como el Cabildo votó en contra de las medidas sancionadoras y privativas de la libertad, incluidas en dicha iniciativa.



Durante la asamblea, la presidenta municipal Adela Román Ocampo anunció que su Gobierno proyecta terminar, para el próximo año, el edificio que dejó inconclusa la pasada administración, inmueble donde serán reubicadas dependencias que ocupan edificios rentados o que ocupan espacios poco favorables en instalaciones del Ayuntamiento.



La alcaldesa señaló que se priorizará en el presupuesto del 2021 el recurso necesario, para que varias oficinas, entre ellas la Dirección de Recursos Humanos —que actualmente ocupa un espacio en malas condiciones en la ex zona militar—, sean reubicadas en este edificio ubicado a un costado del Antiguo Ayuntamiento de la colonia Centro, y con ello reducir el gasto en rentas y mejorar las condiciones laborales.



El cuerpo edilicio también hizo un exhorto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual solicitan reducir las tarifas de la Autopista del Sol en un 50 por ciento de manera permanente, con el fin de no afectar al bolsillo de los visitantes tras la pandemia del COVID-19 y con ello reactivar el turismo y una mayor derrama económica en Acapulco, en beneficio de todos los guerrerenses. Se acordó además la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del municipio, Omar Rodolfo Ávila Romero ante el pleno del Cabildo.



En otros asuntos se acordó instruir a Servicios Públicos Municipales rehabilitar de manera integral los espacios públicos, camellones y banquetas de la avenida Ruiz Cortines, del tramo que abarca de la Ygriega hasta la zona de hospitales, así también que la misma dependencia de mantenimiento y se aplique arte urbano a los cruces peatonales de la ciudad.



También se dejó sin efecto la Convocatoria emitida para renovar a los titulares de las 67 Comisarías Municipales, y se aprobó la adición y reforma al reglamento de Tránsito para regular el número de pasajeros en motocicletas, además de instrumentar de manera permanente un operativo contra el uso del claxon y se dio primera lectura a la propuesta para elevar a rango de dirección a la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, de igual forma a una propuesta para regular la oferta extra hotelera.



Por último, durante la intervención de asuntos generales, la alcaldesa Adela Román Ocampo, informó a los asistentes que el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco para el 2021, misma que no considera aumentar impuestos por concepto de servicios catastrales y que beneficiará a las personas que menos tienen.



Así también sobre el amparo que concedió la justicia federal para que la Comisión Federal de Electricidad no corte el servicio de energía a la Capama, por considerar que el agua es un derecho humano, lo cual —aclaró— no exime el pago de consumos en el presente ni los adeudos generados por administraciones del pasado.