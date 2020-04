Unión y responsabilidad en torno a la pandemia del COVID-19, pide a la población el gobernador

www.guerrerohabla.com



* Actualmente hay 464 camas COVID-19 en todo el estado y sólo están ocupadas 52 y hay 133 ventiladores distribuidos en los 8 hospitales de la Secretaría de Salud



* Guerrero hay 201 casos confirmados por coronavirus, 31 defunciones y 74 pacientes recuperados: Salud estatal



ACAPULCO. 26 abril 2020.- ’Vamos a salir juntos de esto, ¡claro que vamos a salir juntos de esto! Hemos salido también de momentos difíciles’, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores a todos los guerrerenses a través de un mensaje, en donde la esperanza y los deseos de superar pronto los efectos negativos del COVID-19, fueron el punto central.



Así también, de nueva cuenta, invitó a los ciudadanos a tomar las acciones preventivas correspondientes y de manera particular el quedarse en casa, evitar la movilidad, no acudir a puntos de mayor concentración, como los mercados, las tiendas de autoservicio o el transporte público.



En su transmisión diaria a través de las redes sociales, el Ejecutivo estatal destacó ’lo grandiosa que es nuestra tierra, que es Guerrero’, por lo que pidió a los ciudadanos unión y responsabilidad en torno a esta problemática.



Anunció que se tomarán nuevas acciones en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco y Tlapa, esto con la finalidad de reducir a su máximo la movilidad de la población, entre las que propuso un aumento en el perifoneo que se realiza en las colonias.



Recomendó el cierre de negocios no prioritarios, así como acudir lo menos posible a mercados, y en caso de requerirlo, que sólo una persona por familia sea quien se encargue de hacer las compras.



Por ello sugirió la instalación de filtros -no de bloqueos- en la entrada de las poblaciones, así como en los puntos de mayor concentración.



Adelantó que para contribuir a esta tarea, se iniciará una campaña en las calles, en donde con banderas y lonas, se les indique a las personas los puntos donde puede haber un contagio, además de continuar invitándolos a permanecer en resguardados en casa.



Dijo que en la medida que se logre este cometido, se podrá ir frenando el número de contagios. De manera adicional recordó que para apoyar a quien lo requiera, se activó el Fondo de Apoyo a Migrantes Fallecidos.



En tanto que el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, señaló que de acuerdo a las cifras registradas, en Guerrero hay 486 casos negativos, 66 sospechosos, 201 confirmados, 31 defunciones, 733 estudios realizados y 74 pacientes recuperados.



Actualmente hay 464 camas COVID-19 en todo el estado, de las cuales sólo están ocupadas 52, es decir el 11%, además hay 133 ventiladores distribuidos en los 8 hospitales de la Secretaría de Salud.



Para terminar la transmisión, el gobernador Héctor Astudillo Flores pidió la colaboración de todos en este asunto, que es de interés general.



’Cuando pase todo lo que estamos viviendo, que ha sido difícil, seguramente van a recordar que esta tierra maravillosa del Sur, que tiene playas, que tiene todo, lo va a seguir teniendo’, dijo y compartió un video donde se plasma la grandeza de Guerrero y su gente