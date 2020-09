Universitarios con problemas académicos

Desde que inició el nuevo ciclo escolar en el nivel básico, se han comentado los problemas de muchos escolares para poder seguir las clases vía internet por carecer ya sea de algún dispositivo no se diga una computadora, laptop, tableta o un teléfono inteligente, sino además la imposibilidad de poderse conectar a la red.

Lamentablemente esta situación negativa no es exclusiva para estudiantes de primaria y secundaria, que aún tienen el recurso de poder seguir las clases por televisión, ya que también afecta a quienes cursas el nivel medio superior y superior.

Según la más reciente Encuesta de Movilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de sus aproximadamente 350 mil estudiantes existen diferencias en acceso a tecnologías de la información y conectividad en sus diferentes campus: mientras en bachillerato 35% carece de computadora; en licenciatura y posgrado en Ciudad Universitaria, es el 17%.

Por ejemplo de los estudiantes que acuden a Ciudad Universitaria 44 mil 303 de ellos carecen de conexión a internet, 23 mil 493 de computadora, cuatro mil 506 de un dispositivo móvil y trece mil 493 de ambos elementos, situación que representa una gran desventaja para quienes desean prepararse en medio de la pandemia por covid-19, que exige continuar con el aprendizaje mediante herramientas tecnológicas.

Los menos favorecidos con la tecnología son los inscritos en las preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades, ya que de sus 111 mil 67 estudiantes, 46 mil 346 no tienen acceso a internet, el 42% ciento; sin equipo de cómputo, 39 mil 120, el 35%; sin celular, cuatro mil 172, el 4%; y sin internet ni computadora 22 mil 44, el 20%.

De acuerdo con la citada encuesta, conforme avanza el nivel escolar el acceso a tecnologías es mayor. En el caso del posgrado a nivel nacional, de 32 mil 805 alumnos, seis mil 318 no tienen acceso a internet, un 19%; y sólo mil 409 no cuentan con computadora el 4%.

Aunque existe la posibilidad de que los estudiantes acudan a cafés internet o apoyarse con amigos o vecinos, esta problemática es analizada en cada plantel para apoyarlos con equipo de cómputo e internet al mayor número posible de ellos, aunque se requiera en algunos casos, que acudan a los planteles, pero garantizándoles las mejores condiciones sanitarias.

Aunque se ha hablado de ampliar la red gratuita de internet a nivel nacional, y este sería un buen momento para hacer realidad ese proyecto, con cual se solucionaría una parte del problema y restaría el poder equipar con dispositivos al mayor número posible de estudiantes.