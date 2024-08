El Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Campus Chimalhuacán llamaron a conjuntar esfuerzos para mejorar el manejo de residuos sólidos y el medio ambiente, así como a participar en la Jornada Estatal de Recolección de Residuos convocada por la Gobernadora Delfina Gómez, el próximo 30 de agosto.



El llamado se hizo en la Reunión Informativa ’Sobre Cuidado y Preservación del Medio Ambiente: la Importancia de la Recolección de Residuos Sólidos’, realizada en este Campus a invitación de la Dirección de Gobernación Municipal, autoridades universitarias y Consejos de Participación Ciudadana (COPACI).



A nombre de la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, el Director de Gobernación, José Buendía Romero, convocó además a todos los sectores sociales a participar en jornadas de limpieza comunitaria, de reforestación y de concientización sobre la problemática de los residuos.



Al igual que los Directores de Medio Ambiente y Ecología, Julieta Valentino Vázquez, y de Servicios Públicos, Pablo García Colores, Buendía Romero enfatizó la necesidad de la participación ciudadana en estas campañas para lograr un medio ambiente urbano más limpio, saludable y seguro.



Los funcionarios municipales recordaron que la normatividad contempla sanciones para quienes agravan esta problemática al tirar, por ejemplo, basura en lugares indebidos, como calles, avenidas, drenajes y otros cauces de agua.



Valentino Vázquez convocó a reducir, reutilizar y reciclar los residuos bajo el principio de que no son ’basura’ –sinónimo de que algo ya no sirve–, sino cosas reutilizables o susceptibles de una disposición final adecuada. Subrayó la necesidad de esta reconceptualización y nueva actitud ante el problema de los residuos, ya que es de los más graves que enfrenta el municipio y hay que darle solución.



En este sentido, invitó a participar en la campaña contra el consumo de bolsas, empaques o envolturas de plástico de un solo uso o desechables, pues son de los materiales más dañinos para fauna, flora y medio ambiente en general por ser sólo degradables y reinsertarles a otros procesos naturales al paso de mucho tiempo.



Pablo García Colores consideró ésta una gran oportunidad para industriales y empresarios del reciclaje, ya que de las 709 toneladas que se generan al día en Chimalhuacán, acaso un máximo del 15% se recicla, por lo que hay un gran ámbito de oportunidad para industriales y quienes deseen innovar en este rubro.



Al igual que Valentino y Buendía, destacó la necesidad y la importancia de mayor inversión y colaboración con miras al reciclaje, ya que la indebida disposición de residuos como el plástico genera, además de problemas sanitarios, riesgos a la Protección Civil por taponamiento de cauces de agua, como se ha visto en varios municipios del país, entre ellos Chimalhuacán y Chalco.



Las autoridades municipales recalcaron la importancia de separar los residuos desde donde se generan y, en el caso de los orgánicos, de aprovecharlos para producir composta de plantas u hortalizas domésticas.



En complemento, exhortaron a comprar y consumir productos locales, ahorrar energía, usar transportes sostenibles, cuidar y captar el agua y no consumir productos superfluos o dañinos, con lo que al tiempo que se favorece la economía regional, se favorece la propia, a la salud personal y a la calidad de vida en general, todo ello en el marco de la ’Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible’ de Naciones Unidas.



La comunidad universitaria participante en este encuentro también se pronunció por una nueva cultura cívica respecto a los residuos y por involucrar a otros sectores sociales en este esfuerzo, apoyarse en las nuevas tecnologías y retomar el proyecto de hacer del Cerro El Chimalhuache una zona de reserva y reforestación.



En este encuentro participaron, por parte del Campus Chimalhuacán, la Doctora Perla Jessica Manzano, encargada de despacho de la Coordinación de la Unidad Académica Profesional, y Fátima González Rivera, representante del Movimiento Estudiantil para los Derechos Universitarios, además de alumnos y trabajadores.



Por el Gobierno Municipal participaron también Delegados y titulares de los Departamentos de Asuntos Metropolitanos y de Enlace con Delegados y Copaci, Paula Miguel Ramírez y Javier Llanos Solís, respectivamente.