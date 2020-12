¡Uno más! Aparece tercer monolito metálico en California

Tal parece que el misterio que envuelve a los monolitos de metal que han aparecido en algunas partes del mundo no parece acabar. Hace tan sólo unos días se reportó la aparición de uno en el desierto de Utah y otro en Rumania; ahora algunas personas ya informaron que existe un tercer monolito metálico el cual está ubicado en una montaña en California. A través de redes sociales, sobre todo en Twitter, varios usuarios comenzaron a subir fotos de un monolito de metal el cual encontraron en la cima de la montaña Pine Mountain, muy cerca de la localidad de Atascadero en California.



Varias personas compartieron en tuits fotos del misterioso monolito de metal y mencionaron que lo encontraron mientras caminaban o realizaban ejercicio en la montaña. Hasta el momento se ha reportado que la estructura tiene una altura de 3 metros y mide 45 centímetros de ancho, además de que tiene un peso aproximado de 90 kilos.



De acuerdo con las imágenes, así como videos que se han publicado de este objeto, no está fijado totalmente al suelo por lo que podría ser derribado con un fuerte movimiento. Se desconoce quien o quienes son las personas que se han encargado de colocar el monolito de metal en Pine Mountain. Al igual que ha pasado con el monolito que apareció en el desierto de Utah, así como el que está ubicado cerca de la ciudad de Piatra Neamt en Rumania aún no se sabe la razón por la que están siendo colocados en distintas partes del mundo.



Los monolitos de metal y su aparición han desatado varias teorías, algunos mencionan que podrían ser dispositivos de la NASA mientras que otros aseguran que se trata de artefactos hechos por extraterrestres. El primer objeto descubierto en el desierto de Utah, al oeste de Estados Unidos fue descubierto el 24 de noviembre y tan sólo cinco días después el Departamento de Seguridad Pública de Utah informó que había desaparecido, esto desataría la posibilidad que tanto el monolito de metal que está en Rumania, así como el que acaba de aparecer en California puedan desaparecer sin dejar rastro.