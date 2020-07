Uno por cada siete trabajadores en el poder judicial gana más de 50 mil pesos

El Poder Judicial de la Federación, mismo que no se sometió a las políticas de austeridad desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue manteniendo sueldos dorados pese a la desigualdad que permea en el país, pues uno por cada siete trabajadores gana más de 50 mil pesos mensuales.



De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justifica Federal 2020 publicado por Inegi, de 9 mil 270 trabajadores totales, 1,344 cobran más de 50 mil pesos; de estos, más de la mitad (720) cobran más de 70 mil pesos mensuales, recordando que jueces y magistrados obtienen más de 200 mil pesos mensuales de base y que en los rangos más altos de la SCJN se supera el medio millón de pesos mensual.



Y no es que se trate de un poder donde ’abunde’ la gente preparada.



Según el mismo estudio, el 32.3% de dichos trabajadores no es profesionista. Es más, entre quienes cuentan con carrera profesional, solamente el 14% cuenta con algún tipo de posgrado.



Sólo en Hidalgo este medio reveló que entre los mejor preparados y los de mejor currículo, secretarios, jueces y magistrados, sólo una persona contaba con un Doctorado en una escuela de dudosa reputación, hecho a distancia y otorgado con menos de un año de estudio, mientras existía otro individuo con una maestría, realizada en una institución donde la única dificultad es pagar la colegiatura.