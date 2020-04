Unos terminan y otros siguen amenazados

En Alemania, Ángela Merkel determinó el lunes el primer día de flexibilización de las restricciones adoptadas en ese país, para evitar el contagio del coronavirus.



China la primera nación en la que se conoció del Covid-19, levantó la contingencia, desde el pasado siete de abril aunque las precauciones se siguen tomando.



Italia, Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos son los países con mayor número de defunciones provocadas por la pandemia, hasta ahora.



Los protocolos de la emergencia han sido distintos en esas naciones y los resultados diferentes.



En muchos de ellos y en otros más el enojo de la población es tremendo, con reclamos de todo tipo, sugiriendo que se pudo evitar la mortandad y el contagio sufrido por muchas personas.



México se encuentra en pañales todavía ante esta emergencia sanitaria. Varios gobernantes determinaron seguir los protocolos usados en las naciones europeas más afectadas y lo hacen provisoriamente cuando aún no se determina la fase 3 de la pandemia del coronavirus.



Lo hacen en el mismo sentido que Italia, Francia y España, estableciendo sanciones que habrán de aplicarse a los que incumplan las medidas de aislamiento social y no cuenten con justificación alguna para violar esta determinación gubernamental.



Unos buscan cercar su territorio, otros establecen confinamiento obligatorio y unos más se niegan a establecer toque de queda,



Yucatán fue la primera administración en anunciar la disposición oficial de obligatoriedad para quedarse en casa y ahora otras más como Sonora, Michoacán y Jalisco le siguieron con las normas sobre dichos protocolos.



En algunas entidades del país se decidió ir más allá del asilamiento como es el caso de Tabasco y Yucatán, en que se asumió dictar ley seca, durante todo el período de confinamiento, en otros más se restringió el horario de venta de bebidas alcohólicas, reduciendo los tiempos de compra.



Y aunque en casi todo el país grupos importantes de la población decidieron seguir los dictámenes gubernamentales y aceptan disciplinadamente el confinamiento familiar, este mismo recogimiento propició un delito que se viene presentado con mayor frecuencia, la violencia intrafamiliar.



Familias disfuncionales con diferencias de todo tipo y que el resguardo en casa hace resaltarlas más agresiones verbales y hasta físicas.



Aunque no se cuenta todavía con cifras confiables sobre este asunto, si hay casos que se han ventilado públicamente y hasta en redes sociales, donde se precisan historias entre cónyuges o familiares y las agresiones que se presentan, en diversos sitios del país.



Sin embargo, algo que se sigue presentando en México es la constante protesta de diversos sectores de la población, como sucedió en Yucatán u ocurre regularmente en la Ciudad de México, con grupos desprotegidos que demandan apoyos de todo tipo, ante la pérdida de empleos o cierres de los negocios en que laboraban.



A esas personas no les importa estar expuestos a contagios, ya que su prioridad son sus familias que se vieron afectadas por la falta de ingresos.



Si los europeos poco a poco van salvando la situación de los contagios a un alto precio, en México apenas vamos entrando a la tercera fase y las historias que viviremos serán muchas, las que esperemos no sean de graves o funestas consecuencias.



