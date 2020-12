Urge a Baptista regresar al Congreso porque cobra la mitad de regidor que de diputado

Ricardo Baptista González, diputado local con licencia por el distrito local de Tula y regidor del mismo ayuntamiento tras perder las elecciones a alcalde, quiere obtener su cuarta licencia del año para volver al Congreso de Hidalgo antes de que termine el presente ejercicio, pues es su intención comenzar 2021 con el sueldo de diputado.



El morenista ha tomado decisiones que si bien han sido cuestionadas incluso por voces dentro de su partido en cuanto a principios, responsabilidad e ideología, en el tema económico han sido ’sensatas’.



Siendo diputado, su sueldo es de 48 mil mensuales -en dieta, tienen muchas otras prestaciones-.



Sin embargo, en septiembre de 2021 dejará el cargo, por lo que aspiró a ser alcalde de Tula de Allende y tener un sueldo de al menos 47 mil pesos entre 2020 y 2024.



Pese a no haber tenido posibilidad real de ganar, las reformas que se hicieron a la Ley por la actual legislatura, cuando él mismo encabezaba a la fuerza mayoritaria del Congreso, le permitieron que con todo y la derrota, pudiera convertirse en regidor.



Fue así como Ricardo Baptista tuvo que solicitar su tercera licencia a la diputación local para poder tomar protesta como regidor de Tula -las dos anteriores las pidió para competir a la alcaldía, regresando en una ocasión cuando el proceso se suspendió y así no dejar de cobrar quincenas-.



Como regidor sin embargo, su sueldo mensual es de 24 mil pesos, por lo que en la sesión de cabildo de esta misma semana, intentó solicitar su licencia a regidor -la cuarta del año- ingresando el tema en el apartado de ’asuntos generales’, aunque no le fue permitido en la sesión de ayuntamiento.



De ser aceptada en la próxima asamblea de ayuntamiento, Baptista estaría en la capacidad de cobrar sus quincenas restantes para el cargo de diputado que actualmente ostenta y finalmente regresaría como regidor para el último trimestre del año -aunque ello sólo le permita cobrar 24 mil al mes, aunque hasta 2024-.