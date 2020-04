Urge a México dialogo y entendimiento para encontrar soluciones a crisis económica y sanitaria

• Es hora de definiciones y no de simulación, advierte



Más de 120 millones de mexicanos merecen que el gobierno –federal- haga un esfuerzo de serenidad y respeto, de inclusión y conjunción ante las voces que demandan dialogo.



’Es hora de definiciones, nos definimos por el análisis objetivo de la realidad existente, no por la negación de la misma, no por la simulación’, subrayó la senadora Beatriz Paredes Rangel.



Por ello, dijo, las y los senadores opositores se han pronunciado por la inhibición de cualquier iniciativa que socave el régimen democrático, republicano, representativo y federal; que se generen mayores de consensos para impulsar una pluralidad democrática que encuentre soluciones para resolver eficazmente la problemática nacional.



Se manifestó por alcanzar un Acuerdo Nacional como medida sensata y constructiva para enfrentar las crisis de salud y financiera que aqueja al país; además que se inhiba cualquier iniciativa que socave el régimen democrático, republicano, representativo y federal.



Lo anterior lo manifestó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Al participar en la mesa de trabajo ’Atención Inmediata a la crisis: Macroeconomía y Políticas Públicas’, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



También la legisladora tlaxcalteca se sumó a la urgente demanda de atención integral para las y los mexicanos con acciones eficaces y oportunas ante la emergencia sanitaria con datos veraces y en tiempo real del impacto del Covid-19.



Detallo que ante la emergencia será muy difícil evitar que miles de personas se vayan a la pobreza si no se defiende el empleo formal y la planta productiva con fórmulas viables y concertadas y demandó el rescate de una estrategia de investigación e innovación tecnológica con mayores recursos para revalorar la actividad científica.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) señaló que ante la emergencia que vive el país por el Covid-19, las y los legisladores de oposición en el Senado de la República han privilegiado el dialogo y el entendimiento por encima de la descalificación presentando propuestas para encontrar soluciones innovadoras a la crisis económica y sanitaria.



Aseguró que los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, de MC y del PRD, han decidido convocar al diálogo para alcanzar un Acuerdo Nacional como medida sensata y constructiva para enfrentar las crisis de salud y financiera que aqueja al país.



Precisó que la legitimidad del planteamiento del bloque de contención en la Cámara Alta se sustenta en que la realidad nacional es muy distinta a la que existía el primero de diciembre de 2018, ’la lógica indica que hay que tomar medidas distintas a las que se propusieron cuando las variables eran otras; se deben tomar decisiones apremiantes, pero democráticas’, puntualizó.



Hay que generar consensos para impulsar la vigencia de una pluralidad democrática que encuentre soluciones para resolver eficazmente la problemática nacional, concluyó la senadora Paredes