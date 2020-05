Urge bancada del PRI a ajustar el Plan de Negocios de Pemex, ante pérdidas millonarias.



La empresa productiva del Estado cuenta con el respaldo financiero del Gobierno Federal, pero puede provocar que éste caiga en insolvencia de pagos, advierte



Plantea evaluar la reducción de producción de petróleo y gas natural, y cerrar algunas refinerías y pozos



El Grupo Parlamentario del PRI, que coordina el diputado René Juárez Cisneros, urgió al Gobierno Federal a ajustar el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante los efectos de la crisis petrolera, la baja en el grado de inversión y las pérdidas reportadas en 2019 y el primer trimestre de 2020.



’Es necesario hacer un alto en el camino y reencauzar la estrategia que se está siguiendo en Pemex; toda vez que existe incertidumbre sobre la viabilidad de su negocio en marcha’, indicó la fracción parlamentaria en un comunicado.



Tan sólo en el primer trimestre de 2020, Pemex reporta una pérdida neta de 560 mil millones de pesos, refirió.



Apuntó que la empresa productiva del Estado cuenta con recursos económicos respaldados por el Gobierno Federal, pero esto es un arma de dos filos. ’Por la magnitud de Pemex, podría darse el caso extremo de que lleve al Gobierno Federal a la insolvencia de pagos’.



La bancada priista reiteró su disposición para buscar alternativas que coadyuven al rescate de Pemex. ’En función de ello, se considera conveniente evaluar la reducción de las metas de producción de petróleo y gas natural, cerrando pozos que no son rentables; así como, revisar las metas de refinación para determinar cuáles refinerías deben cerrar por el tipo de petróleo que consumen o por la falta de equipo coquizador que tengan’.



Subrayó que desde 2018, tres calificadoras internacionales (Moody’s, Standard and Poors y Fitch) reconocían la existencia de problemas en Pemex, y consideraban que su nivel crediticio contaba con el grado de inversión.



’Sin embargo, ante los cambios de política energética, Moody ́s le ha bajado dos niveles a Pemex (de Baa3 a Ba2) y Fitch le ha bajado cinco niveles crediticios a la empresa (de BBB+ a BB-) en menos de dos años. Ambas calificadoras internacionales ubican ahora a Pemex como un ‘ángel caído’ que ha perdido el grado de inversión’, comentó.



’En el caso de Standard and Poors, Pemex ha perdido un grado crediticio a lo largo de la actual administración y está en el límite dentro del grado de inversión’, abundó.



’El Grupo Parlamentario del PRI hace un llamado a las autoridades federales para que se utilicen las herramientas que tiene la Constitución, a fin de promover un plan de inversión privada de largo plazo, en toda la cadena de valor, porque no hay recursos públicos suficientes para que Pemex lo haga todo, sin provocar desabastos’.



’Se necesitan hacer cambios para recuperar la confianza de los potenciales inversionistas nacionales e internacionales en el sector’ finalizó.