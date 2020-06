Urge cambiar la política de contención del Covid-19

Nos dirigimos al final del mes y los casos de covid-19 se mantienen en crecimiento.

La verdad es que nadie sabe en qué va a terminar este fenómeno de salud en el país.

Las cifras que se proyectan desde la subsecretaría de Salud federal a cargo de Hugo López Gatel son de 30 mil mexicanos muertos por coronavirus y, a este día, ya son 20 mil fallecimientos. Faltan 10 mil para llegar a su número tope.

Y así como vamos no va a faltar mucho para que su proyección se cumpla.

Si eso ya es preocupante, resulta dramático los datos que desde el exterior nos ofrecen, como es el caso del científico Youyang Gu, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), quien dice que México podría llegar a tener 132 mil muertes por COVID-19 al 1 de septiembre.

Youyang se ha dedicado a realizar proyecciones de COVID-19 desde el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para implementar decisiones sobre la pandemia.

Su modelo les ha servido para calcular en cuánto pueden aumentar las muertes con el regreso a las actividades diarias.

El investigador presenta tres rasgos de mortalidad para 70 países: alto, bajo y escenario proyectado.

Para México el resultado es de 132 mil muertes, como dato intermedio; y en el peor llegaría a 212 mil muertos para el primer día del mes de septiembre. En el mejor de los escenarios, la cifra de defunciones sería de 37 mil.

De acuerdo a sus datos, el punto más alto de la curva de muertes diarias en México ocurriría el 10 de agosto. Y el más alto de nuevas infecciones se estima que será el 22 de julio.

Pero el científico reconoce que su modelo no es infalible y que un solo cambio de política o un pequeño cambio en los supuestos pueden cambiar la evolución de la pandemia.

Y eso es lo que se necesita, un cambio en la política de salud pública y que la gente que aún no participa, tome consciencia de que es importante su prevención.

Es decir, se debe cambiar desde el gobierno federal esa percepción de que no hay nada que hacer más que contar todos los días los muertos de la jornada.

Hay que insistir en aprehender de las experiencias de otros países y socializar los protocolos de atención médica que han dado resultados y están salvando vidas.

Ya vimos que el cálculo de Gatel va a ser con mucho rebasado y será en extremo dramático que se cumplan los pronósticos de Youyang Gu, y que terminemos para septiembre con 212 mil mexicanos muertos, en su peor escenario.

Por supuesto, eso es algo que nadie desea, pero está claro que la pandemia se les ha ido de las manos, y parece que ya no hay nada que hacer, salvo culpar a la población de que se mueren porque padecen enfermedades crónicas.

Y esto si bien es cierto, dónde queda la planeación y las estrategias para contener la pandemia, si las autoridades sabían que la población que gobierna en un alto porcentaje es enferma, algo debió hacerse para salvaguardar su salud.

Ahora puede ser la oportunidad de intentar hacer algo, capacitar a más médicos de las miles de farmacias que existen en México para atender a pacientes con Covid-19, pero no para que las regresen a casa con paracetamol.

Claro que también se puede y debe socializar las experiencias de aquellos médicos particulares y del sector Salud que están recetando medicamentos como la Ivermectina, Azitromicina, Osetalmivir, Ibuprofeno, algunos más, cuya combinación está dando resultados favorables en aquellas personas que han enfermado de Covid-19.

Ilegal o no, es algo que da resultados, y de lo que se trata es salvar vidas, por eso urge que se protocolice para que la gente no se automedique como lo van a hacer seguramente ahora que se sabe que la tan vilipendiada dexametasona es útil para pacientes de Covid-19 en estado grave.

Para eso hay que salir de los rígidos, contradictorios y hasta perversos esquemas de la OMS, y empezar a crear los propios protocolos de atención médica.

De no ser así, parece que estaremos condenados a cumplir dramáticamente las proyecciones de Youyang Gu al no dar un giro en la manera de atender la pandemia en México, con 132 mil muertes en el escenario intermedio, o en el peor de ellos, con 212 mil muertos para el mes de septiembre.

Porque el mejor escenario que maneja es el de 37 mil, pero éste pronto será rebasado de seguir por el mismo camino.

Y para eso se requiere que la población también se haga corresponsable de la situación, como señala el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ha lanzado una vez más el llamado a los guerrerenses para que se sumen a las acciones de prevención para poder cambiar el semáforo y poder regresar a las actividades cotidianas.

Se requiere que todos participemos, señala el mandatario, con el eslogan de ’solo faltas tú no te quedes afuera de esta participación, colabora y seguramente tendremos mejores resultados.’