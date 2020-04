Urge campaña preventiva contra aumento de violencia intrafamiliar por cuarentena: Martha Lucía Mícher



Tan sólo en la CDMX, del 9 al 25 de marzo, se abrieron mil 608 carpetas de investigación por este delito, destaca la senadora.



La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género dijo que es fundamental que todas conozcan dónde y cómo denunciar.



Ante el alarmante incremento de violencia intrafamiliar contra niñas y mujeres por el confinamiento derivado de la pandemia por el Coronavirus Covid-19, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, hizo un llamado a los gobiernos Federal, estatales y municipales a implementar una campaña de difusión y prevención sobre este tema.



Que la sociedad sepa a dónde pueden acudir y llamar, con la difusión nacional en medios de comunicación y en redes sociales se podrá informar ampliamente a mujeres, niñas y adolescentes que existe el número 911, en el que pueden solicitar ayuda durante las 24 horas del día, así como los números telefónicos en cada estado, señaló la senadora del Grupo Parlamentario de Morena.



Esta campaña, agregó, puede ser a través de policías estatales y municipales. ’Que la población tenga el conocimiento de que hay oficinas abiertas de ministerios públicos a las cuales pueden acudir a solicitar ayuda’, apuntó la legisladora de Morena.



Señaló que la situación por la pandemia es muy grave. El hecho de que estemos restringidos en movimiento ha generado un aumento drástico en los casos de agresiones contra mujeres y niñas, y en algunos casos hasta violaciones de sus parejas se han presentado y no sólo en la Ciudad México sino en casi todos los países, detalló.



La senadora de Morena, afirmó que aún no se cuenta con cifras sobre casos de violencia en el ámbito familiar en todos los estados. La Fiscalía de la Ciudad de México, dijo, dio a conocer que del 9 al 25 de marzo, se abrieron mil 608 carpetas de investigación por este delito en comparación con los mil 581 casos que se registraron en febrero.



Ante ello, subrayó que autoridades federales, estatales y municipales deben asegurarse de que todos los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia estén funcionando adecuadamente. ’En nuestro país, como parte de las medidas de seguridad sanitaria presentadas por el Gobierno, se reconoce como un sector esencial los refugios y centros de atención para madres, niñas y niños que sufren agresiones’, sostuvo.



En entrevista, la legisladora guanajuatense hizo hincapié en proteger y establecer acciones específicas para cuidar a grupos vulnerables, como las que viven mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad y las adultas mayores.



Insistió en que es primordial darle seguimiento a las denuncias que se están presentando en el ámbito familiar. ’Porque de nada sirve que denuncien si no se le da un seguimiento puntual’, puntualizó Micher Camarena. ’Porque cuando hay violencia siempre son las mujeres las que tienen que abandonar su hogar, cuando debería de ser al revés’, agregó.



Al señalar que en esta crisis por la pandemia es más difícil esta situación, lo que se está haciendo es rescatarlas y llevarlas con sus hijas e hijos a un espacio temporal seguro, advirtió sobre la necesidad de contar con más refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, ya que a medida que transcurran los días de aislamiento social, el número de casos también se incrementará.



En este sentido, la legisladora destacó que algunas de las recomendaciones de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), son incrementar la inversión en servicios de ayuda en línea y en organizaciones de la sociedad civil; garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los violentadores y establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias, en diferentes locales y tiendas de comestibles, para que ahí puedan ser atendidas.



Así como, declarar los centros de refugios, como servicios indispensables; crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo, sin alertar a sus victimarios y evitar la liberación de prisioneros condenados por cualquier tipo de violencia contra ellas.



Los refugios deben permanecer abiertos. Se que en México siguen activados. Las mujeres deben contar con espacios seguros con apoyo, que puedan hablar por teléfono, ser asesoradas sin que se enteren sus agresores, abundó la Senadora.



Dijo que el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó que los países deben adoptar medidas para hacer frente a un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra niñas y mujeres ocurridas durante las últimas semanas, debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del Covid-19.



Señaló que la combinación de las presiones económicas y sociales provocadas por la crisis sanitaria, así como las restricciones de movimientos, han aumentado drásticamente estos hechos de violencia, en casi todas las naciones.



Martha Lucía Micher señaló que el Poder Judicial de la Ciudad de México dio a conocer que abreviará la atención de mujeres violentadas durante esta contingencia sanitaria, por lo que podrán acudir directamente con una abogada o abogado para solicitar medidas preventivas urgentes ante un juez o jueza de lo familiar.



Durante la contingencia, dijo, serán los juzgados familiares de proceso en turno los que recibirán las demandas o solicitudes en casos en los que se argumente violencia intrafamiliar.



Aunque muchas oficinas han cerrado por la restricción de movimiento, se sigue dando la atención desde las procuradurías atendiendo los casos. Esto, añadió, también pone en riesgo a muchas personas.



La senadora de Morena aseguró que en la Ciudad de México siguen funcionando las 16 Lunas, que continuarán dando atención y servicios especializados de psicología y acompañamiento jurídico.



Micher Camarena propuso implementar un programa de seguimiento a las mujeres que previamente hayan denunciado violencia en el ámbito familiar, debido a que las condiciones de convivencia con sus agresores puede dificultar que denuncien nuevamente agresiones en su contra.