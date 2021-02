Urge COPARMEX CDMX respaldar a la autoridad policial

LA COPARMEX CDMX EXIGE JUSTICIA PARA TODOS Y PIDE RESPALDAR A LA AUTORIDAD POLICIAL E INVESTIGAR LA VIOLENCIA DE LOS CICLISTAS CONTRA UNIFORMADOS Y NO PROMOVER IMPUNIDAD



+CSI se manifiesta contra el golpe de estado en Myanmar



+Convoca el ISSSSTE a especialistas para dirigir clínicas



Ante el muy lamentable enfrenamiento suscitado el viernes 5 de febrero pasado entre integrantes de grupos ciclistas y policías de tránsito, el Gobierno de la CDMX debe aplicar la ley sin distinción a los involucrados, para que sea evidente que en la Ciudad de México la justicia es accesible para todos, pero también se debe respaldar a la autoridad policial.



Armando Zúñiga Salinas, presidente de la COPÁRMEX CDMX dijo que los señalados eventos dejaron al descubierto la urgencia por revisar los protocolos de actuación policial en situaciones similares y al mismo tiempo, la necesidad por fortalecer el valor, el respeto y la dignificación de los cuerpos policiales en la vida pública, pues agredir y lastimar a una autoridad sin que haya consecuencias para nadie, no es una muestra de libertades, sino de impunidad.



Y es que hasta el momento y como consecuencia del señalado enfrentamiento, el Gobierno de la Ciudad solo ha informado de la suspensión de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de mandos operativos, sin embargo, para que exista justicia plena en este caso, la Fiscalía de la Ciudad debe extender la investigación hacia los responsables de las arteras agresiones a integrantes del cuerpo policial, quienes también sufrieron lesiones graves.



Es muy importante señalar que COPARMEX Ciudad de México, a través de su Comisión de Movilidad, ha impulsado y acompañado la agenda de diversas organizaciones de la sociedad civil, exigiendo a la autoridad federal y local --a través del diálogo y acciones propositivas-- garantizar condiciones presupuestales y de infraestructura que permitan la seguridad vial para todos, teniendo al peatón como prioridad, asignatura pendiente aún en la Capital.



Como muestra de lo anterior en diciembre pasado fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de Movilidad y Seguridad Vial, que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, la cual fue impulsada por diversas organizaciones de la sociedad, incluida la COPARMEX.



Por ello, COPARMEX CDMX condenará todo acto violento como el camino para alcanzar el necesario objetivo por contar con seguridad vial plena, pues acciones como las que vimos el viernes pasado afectan gravemente en su legitimidad social a un movimiento que se ha construido con mucho esfuerzo a través del diálogo y las propuestas de la sociedad civil organizada.



A su vez, considera que el gobierno capitalino debe dar muestra clara de apoyo y respaldo y a los policías, pues la operatividad policial y la confianza ciudadana son dos variables de profunda unidad; si las fuerzas de seguridad funcionan, los ciudadanos confiarán más en ellas y se activará un círculo virtuoso de colaboración y trabajo conjunto de protección mutua y ello, debe ser impulsado desde la autoridad más alta en la Ciudad.



Por su parte COPARMEX CDMX, se compromete a construir en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acciones de reconocimiento y fortalecimiento de la dignidad policial, para abonar así en el ánimo ciudadano que valore a la autoridad y su trabajo en favor de la comunidad, como un camino seguro para el establecimiento de un Estado de Derecho pleno.



LA CONFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL CONTRA EL GOLPE MILITAR EN MYANMAR



La Confederación Sindical Internacional (CSI) está conmocionada por la toma de poder por parte de los militares en Myanmar y hará todo lo que esté en su poder para impedir que tenga éxito el golpe de Estado, así como lograr la liberación de las personas detenidas y poner fin a la violencia y el hostigamiento que está sufriendo la población del país.



Los perpetradores del golpe deben quedar expuestos y aislados, y sindicatos del mundo entero planean realizar acciones de solidaridad a las 20:00 (hora de Myanmar) el 11 de febrero, coincidiendo con las ‘caceroladas’ de protesta convocadas por la población de Myanmar.



Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, declaró: ’Pedimos a todos los Gobiernos permanecer juntos y no reconocer o contemporizar con el golpe militar.



’El puesto ocupado por Myanmar en Naciones Unidas debería quedar vacante, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha de tomar medidas, además de convocarse una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



’La Asociación de Países del Asia del Sudeste (ASEAN) debe actuar haciendo honor a los compromisos con la democracia y los derechos humanos consagrados en su Carta. Como un primer paso, habría que establecer sanciones a los líderes militares, incluyendo sanciones financieras inmediatas dirigidas a sus intereses comerciales.



’Todos los Gobiernos tienen que controlar las cadenas de suministros de compañías gestionadas por los militares con objeto de garantizar la plena y completa aplicación de dichas sanciones.



’Por supuesto, cualquier cooperación militar con Myanmar ha de cesar de inmediato, imponiéndose una prohibición a las exportaciones de armamento al país. Todas las firmas empleadas por los militares de Myanmar han de quedar expuestas y obligarlas a rendir cuentas.



’Es necesario brindar apoyo y asistencia de manera inmediata a todas las personas refugiadas que huyen de la persecución a manos del ejército de Myanmar, y proteger al personal diplomático en países extranjeros.



’Las empresas internacionales deberían brindar apoyo a los trabajadores/as ahí donde se restrinjan operaciones, además de aportar apoyo y protección a quienes protestan por el golpe de Estado.



’Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras y toda la población de Myanmar, además de rendir tributo a la valerosa gente trabajadora que está emprendiendo acciones para rechazar la toma de poder por parte de los militares.



’Tras 30 años de dictadura militar, nos comprometemos a permanecer unidos con la población de Myanmar para garantizar que la voluntad popular sea respetada y que las personas que han sido elegidas democráticamente puedan formar un Gobierno legítimo." …



CONVOCA EL ISSSTE A PROFESIONALES DE LA SALUD A SER TITULARES DE CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR



Con el fin continuar el fortalecimiento de las unidades médicas a través del apoyo del personal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó una convocatoria para que profesionales de medicina, enfermería, nutrición, odontología, trabajo social o a fin al área de salud, asuma la titularidad de una Clínica de Medicina Familiar, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Por su parte, el Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, indicó que los participantes podrán encabezar la dirección de las Clínicas de Medicina Familiar ubicadas en Autlán de Navarro, Jalisco y Puerto Escondido, Oaxaca.



Aseveró que la asignación se llevará a cabo garantizando la transparencia, equidad, honestidad y justicia en el proceso, por lo cual, insta a todas y todos los ciudadanos profesionales de la salud con conocimiento y habilidades en Gestión Hospitalaria y Dirección, a concursar para ser parte de la transformación del Instituto.



Este proceso pionero en la asignación de titularidades de Clínicas de Medicina Familiar tiene como objetivo cambiar el paradigma de que las unidades de atención de primer nivel solo pueden ser dirigidas por médicas y médicos y dar oportunidad a todo profesional de la salud con base en sus competencias y experiencia.



Cabe mencionar que dichas convocatorias se suman a las ya publicadas durante este mes para la titularidad del Hospital Regional ’Morelia’, Hospital General ’Delicias’, las clínicas hospitales ’Manzanillo’, ’Piedras Negras’, ’Tuxtepec’, las clínicas de especialidades más Quirófano ’Churubusco’ e ’Indianilla’, así como la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA).



Para checar la convocatoria, las y los profesionales de la salud deberán accesar al siguiente enlace: bit.ly/3nAQoL7



El pre-registro se realiza en [email protected], desde el pasado 28 de enero y hasta las 13:00 horas del 11 de febrero.