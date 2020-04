Urge cuidar la salud y economía de trabajadores

+En peligro la meta de producción de Pemex

+Fundamental cumplir con normatividad laboral



Una encuesta Mundial de la Central Sindical Internacional sobre el COVID-19 señala que más de la mitad de los países cubiertos en la encuesta (53%) están intentando contener la propagación del coronavirus con medidas de confinamiento a nivel nacional, con el cierre de establecimientos escolares y de comercios no esenciales.



Seis de los 15 países del G20, motores de la economía global, cerraron los comercios no esenciales entre el 17 y el 23 de marzo de 2020, pero apenas el 50% de los países tienen sanidad gratuita.

’El impacto financiero y humanitario de la pandemia de COVID-19 durará muchos años más, a menos que los gobiernos protejan a los trabajadores, las cadenas de suministro y las pequeñas empresas. Con el cierre de negocios y la caída de la demanda en los países del G20, que son el motor de la economía mundial, el impacto sobre las cadenas de suministro y los millones de trabajadores cuyo sustento depende de ellas, se hará sentir en las próximas semanas.

Los líderes del G20, que mantienen una reunión virtual esta semana, no tienen excusa alguna para que les pille desprevenidos - si los trabajadores pueden anticipar ya la crisis, también deberían hacerlo los líderes mundiales. Únicamente con planificación ante una crisis humanitaria y económica en los próximos años podrán protegerse las vidas y los medios de sustento de la población y estabilizar la economía’, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

Las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia quedan de relieve en la primera encuesta mundial de la CSI sobre el COVID-19, a la que respondieron 109 sindicatos en 86 países, incluyendo 28 de los 36 países de la OCDE y 15 países del G20.

La encuesta forma parte de un seguimiento regular por parte del movimiento sindical a las respuestas de gobiernos y empleadores frente a la pandemia del COVID-19. La CSI seguirá remitiendo cuestionarios regulares a sus afiliadas en los próximos meses.

’El COVID-19 tiene consecuencias económicas generalizadas y, según la OMS, la pandemia está acelerándose. La mitad de los gobiernos cubiertos en la encuesta han cerrado los comercios no esenciales (excepto supermercados y farmacias). Seis de los 15 países de la G20 encuestados –las mayores economías del mundo– han cerrado negocios no esenciales, exceptuando supermercados y farmacias.

Además de esas medidas necesarias, son más los países (29%) que han previsto fondos de emergencia para ayudar a las empresas que los que facilitan la concesión de bajas por enfermedad o permisos a tiempo parcial remunerados; apenas el 23% de los países prevén permisos a tiempo parcial retribuidos a los cuidadores y tan solo el 21% de los países conceden bajas por enfermedad a todos o a algunos trabajadores. Las respuestas iniciales de muchos gobiernos han sido inadecuadas y, dado que la situación evoluciona rápidamente, deberán intensificarlas’, afirmó Sharan Burrow.

El personal sanitario, y trabajadores de los sectores del transporte, el comercio minorista y los servicios están entre los más afectados por la pandemia, a causa de su riesgo de exposición sumado a la escasez de equipo de protección personal.

Hay ya indicios de un desplome de las exportaciones en industrias como el textil, donde los trabajadores de la confección corren el riesgo de sufrir las consecuencias económicas ocasionadas por la intensificación de las restricciones fronterizas y la cancelación o el aplazamiento de la producción por falta de demanda de los países importadores.

’El apoyo estatal a la sanidad es vital y los gobiernos han de garantizar bajas remuneradas por enfermedad para todos los trabajadores, así como apoyo a los ingresos de manera que se mantengan los empleos para cuando se levanten las restricciones debido a la pandemia. Pese a las necesidades de millones de personas que se encuentran confinadas, tan solo en el 12% de los países se han previsto ayudas económicas y apoyo a los ingresos.

Se necesita urgentemente que los líderes del G20 den un paso adelante y unan sus fuerzas con nosotros a través del diálogo social, en respuesta a esta crisis sanitaria y económica global. Únicamente incrementando la asistencia internacional coordinada, incluso para los países más vulnerables, podremos parar esta pandemia, que no conoce fronteras’, recalcó la Sra. Burrow….

COVID-19 Y CRISIS PETROLERA GLOBAL PONEN EN RIESGO META DE PRODUCCIÓN DE PEMEX

La meta de Petróleos Mexicanos (Pemex) de producir dos millones 697 mil barriles diarios para el año de 2024 no podrá ser alcanzada si el precio del hidrocarburo se mantiene debajo de los 49 dólares y la recesión económica mundial provocada por el COVID-19 sea de larga duración, considera el doctor Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las expectativas de progresión de la paraestatal también estarían en riesgo si las calificadoras redujeran el rating crediticio de la empresa y del país, postula en su artículo ¿Qué tanto afectará el coronavirus a Pemex?, en el que identifica como dificultades adicionales los costos de producción de algunos de los 20 campos que planea desarrollar y que pudieran no ser competitivos e implicara no aumentar la reserva probada, lo que seguramente representaría una disminución en las exportaciones.

La guerra de precios causó que el barril de la mezcla mexicana de exportación se cotizara en 15.78 dólares –menos de la mitad de lo presupuestado por el gobierno para el año 2020– y que el tipo de cambio alcanzara 25.14 pesos por dólar el lunes 23 de marzo.

Ante este panorama, el profesor-investigador del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco propone que el gobierno de la República realice ajustes a su política energética, a la par de que Pemex apuntale su plan de negocios para evitar desviaciones en el logro de sus metas.

El gobierno debe intentar reducir los efectos negativos de la crisis económica causada por el coronavirus y trazar metas a largo plazo para impulsar su desarrollo en un mundo globalizado.

’Las metas en refinación se verían afectadas por la crisis de la economía global, así como si llegaran a presentarse retrasos en la construcción de la refinería de Dos Bocas por mala planeación o demora en la fabricación de equipos o partes, amparos que ordenaran la suspensión de la edificación o incluso por efectos climáticos como huracanes o inundaciones’.

Entre los factores que perturbarían el incremento de la capacidad de refinación está la elevación de los costos de la edificación de la refinería de Dos Bocas al grado que implique decidir entre aumentar la producción de las seis refinerías existentes o continuar la construcción de la factoría en Tabasco, así como las posibles pérdidas o endeudamiento que lleven a un recorte presupuestal o que compañías privadas importen gasolina y diésel baratos de Estados Unidos que hagan innecesaria esa construcción.

En caso de que la crisis económica mundial provocada por la pandemia no sea de larga duración, el escenario que prevé Domínguez Vergara es que Pemex pueda cumplir con sus expectativas de producción siempre que el precio del barril se mantenga encima de los 49 dólares.

En este panorama deseable –en el que no se dañen las finanzas públicas nacionales ni las de Pemex– existe la posibilidad de que no se reduzca la calificación crediticia de la empresa ni la perspectiva de la deuda soberana del país, en tanto que la meta en refinación se alcanzaría ’si no hay retrasos en la manufactura de los equipos ni se elevan los costos de construcción de la nueva refinería ni existan amparos que suspendan la edificación y se mantenga el financiamiento a la paraestatal de parte del gobierno federal’.

El COVID-19 está causando daños a la economía mundial desde principios del año, en particular a sectores como el energético, debido a la baja demanda de petróleo causada por una desaceleración económica mundial agravada por la pandemia.

Los precios del hidrocarburo cayeron hasta 30 por ciento después de que Arabia Saudita anunciara el aumento de su producción, tras el fracaso en las negociaciones para recortar el bombeo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia con el propósito de dar estabilidad a los mercados petroleros.

Frente a la situación económica mundial, ’México debe aumentar su capacidad de desarrollo tecnológico en áreas estratégicas del sector energético, considerando que en algunos decenios las fuentes fósiles dejarán de ser un buen negocio por los efectos negativos generados por el cambio climático, lo que modificará la manera de vivir y pensar de los habitantes de este mundo’, concluye…..

ANTE EL COVID-19 ES FUNDAMENTAL CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD LABORAL

La Secretaria del Trabajo, dijo el viernes pasado que hoy más que nunca es necesario refrendar la solidaridad y la corresponsabilidad en las relaciones laborales. Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.

El diálogo social debe ser la vía para que trabajadores y empleadores alcancen acuerdos benéficos para ambas partes en aras de garantizar la viabilidad de las empresas, pero también la estabilidad en el empleo. A nivel federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia facultada para facilitar estos diálogos y mediar entre las partes. En este contexto, reitera que se encuentra preparada para cumplir con estas funciones.

Hacemos un llamado enfático a las empresas que han incurrido en estas prácticas a rectificar y cumplir con la ley. Las y los trabajadores pueden recibir asesoría jurídica y defensoría legal por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo marcando al 800-717-2942 y al 800-911-7877….

