Urge destitución de Florencia Serranía: Andrés Atayde

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN en la Ciudad de México, consideró que ante el lamentable accidente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es momento de que la Jefa de Gobierno considere la renuncia de Florencia Serranía como su directora.



’Le pedimos desde el PAN de la CDMX al Gobierno de la Ciudad, particularmente a la Doctora Claudia, que así como a hecho otros cambios en su gabinete y que hemos visto con buenos ojos, es hoy urgente y ante la última tragedia, para que haya un cambio en la administración del Metro’.



El líder del PAN capitalino refirió que no es la primera vez que sucede una tragedia en la actual, ya que el año pasado una persona perdió la vida porque no se siguieron los protocolos de seguridad, y hoy, por un error humano, los trenes chocan y lamentablemente una persona también fallece y otras más resultaron heridas.



’Por donde se le vea esta tragedia es lamentable para el gobierno de la ciudad y la postura del PAN en la ciudad es muy clara ¿Qué tiene que pasar para que la Doctora Sheinbaum corra de su chamba a la directora? Qué tiene que pasar ¿Otra tragedia? ¿Más muertes?’, cuestionó.



Desafortunadamente, dijo, este accidente es resultado de no invertir en el metro, pues el año pasado recibieron un presupuesto para inversión y mantenimiento de 3 mil 817 millones de pesos y solamente ejercieron mil 800. Teniendo un subejercicio de 2 mil 15 millones que obviamente impacta en detrimento del servicio a usuarios.



’A toda acción corresponde una reacción. Si el gobierno desatiende presupuestalmente al Metro pues las consecuencias son éstas: una falta enorme de mantenimiento, la famosa compra de trenes a final de cuentas no ha sucedido y que por lo tanto hoy la seguridad y la vida de los usuarios está en riesgo’.



Advirtió que si a eso se suma que a pesar de la inseguridad que vivimos ’en estos momentos se tienen que destinar vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar a usuarios a su destino final, el costo de este desafortunado accidente es enorme’.



El Dirigente del PAN en la CDMX, confió en que el seguro recién contratado por la administración capitalina solvente los gastos hospitalarios de las y los heridos así como los gastos funerarios de la persona fallecida.