Urge en estos momentos reducir la movilidad de la gente. —Aumenta 175 por ciento el número de

casos en Guerrero. —Demanda el PRI a AMLO a convocar a un Plan de Unidad Nacional. —En Europa, cerca de la mitad de las muertes es de residentes de casas de ancianos.



Las próximas dos semanas son el tiempo en el que puede darse el mayor número de contagios del Covid-19, ya que es entonces cuando podrán manifestarse todos los se dieron en los días previos, cuando mucha gente no le dio la importancia suficiente a la expansión de la pandemia, que amenaza ser una de las más graves en la historia reciente de la humanidad.

Por eso, en estos momentos lo que urge también es reducir la movilidad de la gente, tanto dentro de su propio espacio en las ciudades, como por el traslado entre los municipios, ya que eso es lo que puede generar que se traslade el virus a lugares y ciudades que no tenían ese problema.

Hay comunidades que ante el riesgo de que el virus sea llevado a sus lugares por visitantes o residentes que han estado en sitios donde ya existe el contagio, ya que hasta ahora se tiene conocimiento de 189 comunidades de 71 municipios, donde los habitantes y sus autoridades cerraron sus entradas a personas ajenas o a quienes se habían ausentado por mucho tiempo, como una forma de evitar que la pandemia llegue a sus lugares de residencia y pueda provocar muertes entre sus habitantes.

El problema es realmente grave, porque se trata de un padecimiento que no respeta ningún tipo de diferencias entre las personas y aunque la gente más vulnerable son los mayores de 60 años, se está viendo que gente joven ha muerto por esta situación, como es el caso muy sentido del doctor Tomás Hernández Quijano, quien precisamente por su labor profesional resultó infectado, hasta llegar al fatal desenlace que lamenta la sociedad local, ya que se trataba de una persona con un gran sentido humano, que había hecho muchas amistades entre los guerrerenses.

AUMENTA 175 POR CIENTO EL NÚMERO DE CASOS EN GUERRERO. —El problema que señalaron el gobernador Héctor Astudillo y su secretario de Salud, Carlos de la Peña, es que el incremento de casos en el estado es alarmante, ya que tiene un crecimiento de 175 por ciento, lo que resulta muy peligroso, por lo que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, se planteó la urgencia de que la gente se quede en casa y evite desplazarse entre municipios, porque ese puede ser el vehículo que traslade y extienda el virus entre los municipios y ciudades de la entidad.

En la Mesa señalada se abordó también el problema de la inseguridad dado que en las últimas horas fueron reportados tres homicidios en Acapulco y uno en Iguala.

Desafortunadamente, a nivel nacional la situación es más delicada porque ya se tienen registrados 9 mil 501 casos positivos de contagio, por lo que las muertes por esa causa suman ya 857.

En Guerrero suman ya 25 defunciones por Covid-19 y 149 casos positivos.

Los números no dejan de crecer y por eso es que se insiste mucho en que la población cumpla con las medidas de contención de la enfermedad que se han dictado por parte de las autoridades sanitarias, coordinadas por el gobernador Astudillo.

DEMANDA EL PRI A AMLO A CONVOCAR A UN PLAN DE UNIDAD NACIONAL. —Las dirigencia nacional, con Alejandro Moreno, y la estatal del PRI, con Esteban Albarrán, insistieron en que el gobierno de AMLO, se requiere con urgencia dejar a un lado las diferencias y buscar la manera de salir de los problemas con la unidad y participación de todos los partidos y los gobiernos del país.

A los priistas les tocó enfrentar también épocas de crisis que finalmente lograron superar, plantearon ambos dirigentes, pero lo hicieron sin enfrentar a los grupos nacionales y sin imponerles apodos o caracterizaciones negativas, como se hace ahora, con fifís y conservadores contra los seguidores de AMLO, que hace el jefe del Ejecutivo desde su espacio de la mañanera.

Ante la crisis que se vive, el PRI propone establecer un programa de empleo temporal, pagándole a la gente 3 mil pesos al mes por quedarse en su casa.

Ampliar a 4 meses el programa de adultos mayores y erogar 50 mil millones de pesos más.

Entregar 5 mil pesos a familias con pacientes de coronavirus que lo soliciten.

Apoyar con liquidez a las empresas para que hagan frente a los próximos 4 meses.

Respaldar a productores campesinos con mayor amplitud, y aplazar 6 meses las cuotas obrero-patronales y diferir el pago provisional del ISR y del IVA; eliminar el pago de la electricidad en los próximos 4 meses y posponer los pagos por agua y evitar el corte del suministro.

Cubrir un bono de riesgo a médicos, enfermeras, camilleros y voluntarios que colaboren en la contingencia.

Iniciar programa de pruebas masivas hacer una convocatoria nacional para la fabricación de ventiladores y duplicar el presupuesto destinado a evitar la violencia de género.

[email protected]

[email protected]