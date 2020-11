Urge invertir en cuidados para la recuperación

Designan los Premios Nacionales del Deporte



CIUDAD DE MEXICO a 29 de Octubre del 2020.- El COVID-19 ha hecho que se tome conciencia, en todos los países y todas las clases, que dependemos de los servicios esenciales aportados por la economía de cuidados: sanidad, educación, cuidados infantiles, atención a personas mayores y discapacitadas. Al quedar expuesta durante la pandemia nuestra dependencia a esos trabajadores y trabajadoras esenciales del cuidado, la gente se ha dado cuenta más que nunca que la recuperación económica ha de garantizar trabajo decente en el sector de cuidados.



Sharan Burrow, secretaria general de la Central Sindical Internacional (CSI), declaró: ’Cuidar de los demás es la tarea más importante en la sociedad. Forma parte esencial de nuestra humanidad. Frente al desafío de la recuperación y la resiliencia, la inversión en cuidados contribuye a crear empleo y a impulsar la economía.



’La participación de las mujeres en la economía del cuidado implica que el gasto destinado a este sector tendrá un efecto considerable en la participación de la mujer en el mercado de trabajo. La inversión en cuidados proporcionará empleo a muchísimas mujeres, liberándolas de la carga que supone la aportación de cuidados no remunerados y permitiéndoles participar más en la comunidad.



’Para la recuperación y la resiliencia se requiere una importante inversión en cuidados’.



Estudios del FMI indican que destinando 1% del PIB podrían crearse 33 millones de puestos de trabajo, mientras que una investigación del Reino Unido muestra que la inversión en cuidados puede crear 2,7 más empleo que la misma inversión en infraestructura, incluyendo la construcción.



El empleo femenino es uno de los multiplicadores más rápidos para el desarrollo económico y el crecimiento, cuyos efectos se sienten por doquier. Aunque más de la mitad de los puestos de trabajos creados serían ocupados por mujeres, el efecto multiplicador de generaría también empleo para los hombres, entre el 1,4% y el 4% dependiendo de los países.



Sharan Burrow añadió: ’Todos los Gobiernos se han dado ahora cuenta de que las personas esperan que la inversión en cuidados constituya un elemento central de los planes de recuperación, situándose en el centro mismo de un nuevo contrato social con la población. No obstante, además de puestos de trabajo y equipamiento vital, es necesario aportar al personal de cuidados la dignidad de un trabajo decente’.



Reclamamos que se invierta en cuidados ya, mediante: inversión en sanidad pública y cuidados: salud mental, así como guarderías, educación de primera infancia, cuidados de mayores y otros servicios sociales asistenciales que llegan a todas nuestras comunidades; acceso a servicios públicos de calidad en salud, cuidados y educación para todos; la creación de millones de empleos decentes y ecológicos en salud, cuidados y educación de la primera infancia; derechos de libertad sindical y negociación colectiva para todo el personal de cuidados, tanto en la economía formal como en la informal.



También salarios y condiciones de trabajo decentes, incluyendo un salario igual por trabajo de igual valor, oportunidades de formación y seguridad y salud en el trabajo; equidad y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a oportunidades de formación y promoción; y protección social universal y con perspectiva de género, accesible a todos los trabajadores/as, independientemente de su situación laboral o condición de migrantes, raza, discapacidad, identidad de género u orientación sexual….



DESIGNAN GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE



En el marco de los 45 años del Premio Nacional del Deporte (PND), se llevó a cabo la votación del jurado calificador para la designación de los ganadores del premio en su edición 2020, que se efectuó en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado el impulso a tres ejes fundamentales en cuanto a la práctica deportiva: uno es la activación física, otro el deporte escolar y la educación física, que cuenta con muchas modalidades que se pueden realizar en casa y, así está considerado dentro de Aprende en Casa II, con el contenido de las Pausas Activas.



En su oportunidad, el Director de Enlace Interinstitucional de la SEP, Juan Carlos Cardona Aldave, detalló que este premio simboliza el compromiso, la disciplina y la perseverancia, que son elementos necesarios para tener éxito en cualquier ámbito de la vida.



Por lo que, en su calidad de Presidente Suplente, en representación del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, agregó que este galardón tiene el objetivo de reconocer dichos valores, además de la dedicación y el esfuerzo que los atletas mexicanos siempre representan.



En el acto, que también contó con la presencia del Subdirector de la CONADE, Adolfo Fierro, en representación de su Titular, Ana Gabriela Guevara, se eligieron a los ganadores del PND, quienes fueron seleccionados de entre 96 propuestas, lo que significó una cifra récord de candidaturas, en las modalidades de deporte no profesional; deporte profesional; deporte paralímpico, entrenador y juez-árbitro; así como trayectoria destacada en el deporte mexicano y el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.



Luego de una amplia revisión de las candidaturas recibidas, así como de un intenso proceso de deliberación, se dictaminó la lista de los ganadores en la modalidad deporte no profesional:



1.-Selección Mexicana Femenil de Softbol.



2.-Jessica Salazar Valles – Ciclismo.



3.-Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández – Clavados sincronizados.



Mientras que para deporte profesional resultaron triunfadores:



1.-Renata Zarazúa Ruckstuhl – Tenis



En deporte paralímpico, resultó ganador:



1.- Juan Diego García López - Taekwondo



En la categoría de entrenadores:



1.- Diankov Stefan Marinov



2.-Jesús Salvador González Arreola



Para juez-árbitro, obtuvo el galardón:



1.-Lucila Venegas Montes



Asimismo, se reconoció la trayectoria destacada en el deporte mexicano de:



1.- Fernando Valenzuela Anguamea



Mientras que el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes resultó ganador:



1.-Mauricio Sulaimán Saldivas



La ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2020, se realizará el próximo 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana, y será encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El PND consiste en un diploma firmado por el Presidente de la República, medalla de primera clase de oro ley de 0.900, que se complementará con roseta y un monto económico de 796 mil 05 pesos….



INFONAVIT APLAZARÁ HASTA 4 MESES EL PRIMER PAGO DE CRÉDITOS QUE SE TRAMITEN A PARTIR DE NOVIEMBRE



Armando Téllez Flores QUADRATIN MEXICO



CIUUYDAD DE MEXICO a 29 de octubre del 2020.-Los derechohabientes que firmen su crédito entre el 3 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero del siguiente año, comenzarán a pagar entre marzo y junio de 2021, dependiendo de la fecha de disposición del financiamiento.



Así, para apoyar a las y los trabajadores durante recuperación económica después de la emergencia sanitaria por Covid-19, no detener su intención de compra e impulsar el desarrollo de la industria de construcción de vivienda, el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aprobó la implementación de dos medidas extraordinarias aplicables sobre los pagos y el trámite de financiamientos hipotecarios.



La primera de ellas consiste en el aplazamiento en hasta 4 meses del inicio del cobro de las mensualidades hipotecarias, siempre y cuando la firma del crédito se realice entre el 3 de noviembre de 2020 al 23 de febrero de 2021.



Esta medida, aplicable a todas las opciones de financiamiento –excepto Mejoravit, Tu 2do Crédito Infonavit, ConstruYO y Línea III Integral- permitirá a los derechohabientes adquirir su vivienda y comenzarla a pagar después, dándoles la posibilidad de adquirir productos o servicios adicionales para su nuevo hogar y mejorar su calidad de vida gracias a los recursos no erogados en el crédito hipotecario.



Así, los créditos firmados en noviembre de este año comenzarán a pagarse hasta marzo de 2021; mientras que, si la disposición del financiamiento se formaliza entre enero y febrero, los pagos iniciarán en junio.



Asimismo, el Consejo de Administración autorizó la flexibilización del sistema de puntaje, con el objetivo de que los derechohabientes que ya habían iniciado su solicitud de crédito y se desperfilaron por la pérdida de su relación laboral a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, puedan continuar con la adquisición de su vivienda, siempre y cuando recuperen el empleo antes del 31 de enero de 2021.



Los créditos beneficiados con esta medida deberán ser firmados entre el 3 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 y podrán aplicar al aplazamiento en el inicio de los pagos, siempre que se encuentren dentro del periodo de vigencia de la primera medida de apoyo extraordinaria.



Esta medida extraordinaria, que ayuda a las y los derechohabientes a mantener su intención de compra y resolver su necesidad de vivienda, es aplicable sólo para aquellas personas que perdieron su relación laboral entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de este año.



Con estas acciones el Infonavit refrenda su compromiso con las y los trabajadores de México para que puedan obtener su principal patrimonio: la vivienda….



