Urge Javier Solorio Consejo Consultivo para aclarar situación en Catastro

Con la intención de transparentar el dinero de la recaudación por el cobro del predial, el síndico de Acapulco Javier Solorio Almazán urgió un Consejo Consultivo Catastral para cuidar los recursos que ingresan al municipio.



En conferencia de prensa semanal de ’Informes y Resultados’, Solorio Almazán manifestó que desde siempre la Secretaría de Catastro y Crédito Público ha sido presuntamente mal utilizada y que el pueblo de Acapulco merece transparencia, sin embargo, no señaló a ninguna figura responsable más que los regidores del municipio por permanecer omisos ante el supuesto ’desvíos de recursos’.



Propuso que el Consejo Consultivo Catastral sea conformado por representación ciudadana para vigilar que los dineros estén bien aplicados y no haya discriminación de cobro a ningún contribuyente, pues denunció que el ’amiguismo y compadrazgo continúa en perjuicio de la ciudadanía’, sin embargo no mencionó ningún caso en particular o alguna prueba fehaciente de lo denunciado.



Detalló que el Congreso del Guerrero corrigió el tabulador de cobro catastral del 2021 y mencionó que el cuerpo edilicio pretendió disparar el cobro en más del mil por ciento, argumentó que tan solo en la primer zona catastral se aumentó de ocho a 96 UMAS, aproximadamente y que finalmente la Comisión de Hacienda del parlamento local lo fijó en 36 UMAS.



En tanto, Javier Solorio Almazán exhortó a la ciudadanía a la participación en los tres ordenes de gobierno, para enriquecer la opinión pública y cuidar el rumbo político y social del país y del municipio.