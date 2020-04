Urge la CODHEM a operar proceso de preliberación de internos por COVID - 19

TOLUCA, MÉX.-El ombudsman mexiquense alerta sobre la posibilidad de que los internos se inquieten y presenten síntomas de ansiedad, depresión y molestia, al desconocer lo que sucede afuera por el COVID-19.







Toluca, Estado de México, 15 de abril de 2020.- Bajo la consideración de que toda persona privada de su libertad (PPL) tiene derechos humanos y que el Estado debe velar por su seguridad y salud, sobre todo cuando la latencia de contagio por Coronavirus COVID-19 marca el ánimo de la mayoría, el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García urge a las autoridades penitenciarias y de administración de justicia a establecer medidas extraordinarias para favorecer la preliberación, a despresurizar así los penales y con ello salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de quienes no cometieron delitos graves.







Entrevistado sobre la actual situación de riesgo que prevalece en las cárceles estatales, además de la alteración anímica o psicológica de algunos internos por no tener contacto con su familia tras la suspensión de las visitas como medida de prevención, Olvera García reiteró la necesidad de aplicar la preliberación a por lo menos tres mil PPL, con base en las normas locales, nacionales e internacionales y los protocolos que protegen los derechos humanos.







Desde su punto de vista, explicó que coincide en que el uso de los brazaletes electrónicos representa una alternativa que puede concretarse: ’recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuéllar, informó que ya se diseña un programa de preliberaciones para los sentenciados por delitos no violentos o con penas menores a cinco años.’







Olvera García enfatizó la celeridad con que deben trabajar los jueces de ejecución penal, a fin de garantizar los derechos de los internos que pueden purgar su condena fuera de los centros penitenciarios, a fin de solventar la presión que en este momento se vive en los penales de la entidad por el temor que genera el riesgo de contagio tanto a las personas internas como a sus familias.







El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) alertó sobre la posibilidad de que en estos días las PPL se inquieten y presenten síntomas de ansiedad, depresión y molestia, porque desconocen lo que sucede afuera y no ven a su familia; de ahí la importancia de que las autoridades les brinden información constante y que, con la preliberación, optimicen los espacios para evitar contagios de COVID-19 y se prevenga una situación de mayores dimensiones.







Explicó que la Codhem mantiene comunicación permanente con las autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal, vigilando que se implementen las medidas de prevención, contención y atención relacionadas con el Coronavirus COVID-19, así como el seguimiento a las demandas de las PPL y familiares, particularmente en el penal de Cuautitlán, luego del motín registrado ayer.