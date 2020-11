Urge la Guía Ética en el país

Autoridades electorales establecieron sanciones para el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña y el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, de Morena, por ejercer violencia de género en contra de sus compañeras de trabajo al mismo tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer su Guía Ética para la Transformación del país.

La militancia en partidos otrora de oposición hoy en el poder, nada tiene que ver en la conducta de ambos representantes populares: su conducta es exactamente la misma que la de cualquier barbaján sin ninguna responsabilidad pública y no constituyen, en lo absoluto, ejemplo para la sociedad ni para las nuevas generaciones. Utilizan el poder para agredir a sus semejantes.

Y aunque se trata de casos diferentes, la realidad es la misma: hace falta en México mayor civilidad para darse una mejor convivencia, porque lo mismo se ejerce la violencia desde los cargos públicos que en cualquier barriada o entidad federativa dominada por el narco o el huachicoleo; en el saqueo de las arcas públicas o en el establecimiento de empresas fantasma con el propósito de enriquecimiento faccioso.

La Guía Ética para la Transformación tiene un propósito: combatir desde sus orígenes las causas de la agresión y la barbarie, el restablecimiento de los valores, el respeto hacia las personas, hacia la naturaleza, hacia la honradez y la ética, valores olvidados en la escuela o en la familia, en donde se privilegia la Ley del más fuerte por encima del respeto hacia la persona, y estos dos casos son, sólo los ocurridos al momento de poner en circulación el nuevo código moral.

TURBULENCIAS

FIL de Guadalajara, foro político

Arropado por el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano y con aspiraciones presidenciales, el Festival Internacional del Libro de Guadalajara es un foro político para dar rienda suelta a las embestidas a la IV-T y deja de lado las novedades literarias para privilegiar las voces de la disidencia con el pretexto de la pluralidad…El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, encontró que hay elementos suficientes para investigar al considerado vicepresidente en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el ex titular de Hacienda y de la SRE, Luis Videgaray Caso. Si se consuma la indagatoria ahora en manos del Fiscal Alejandro Gertz Manero, estaremos ante un escenario real de combate a la corrupción, en tanto que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, encontró que los más de 60 mdd destinados a programas de desarrollo en Honduras y El Salvador para detener la migración, no se han ejercido y están como fondos de inversión. No se ha malversado el dinero, pero tampoco se han utilizado para los fines establecidos…Sigue en ascenso la epidemia de covid-19 pese a las maniobras estadísticas confirmó el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, y siguen también en semáforo rojo los estados de Chihuahua y Durango, seguidos de la ciudad de México…El director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Rafael Marín Mollinedo acompañó al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda en su recorrido por el Istmo de Tehuantepec para promocionar el programa Ecos para el Bienestar que tiene como propósito la prevención de enfermedades mediante medidas sanas de alimentación y mediante el equipamiento de la infraestructura hospitalaria para atender a la comunidad. El funcionario conoció en Ciudad Ixtepec los módulos de atención para atender casos de covid así como las necesidades de los derechohabientes…

