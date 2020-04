Urge la revolución cultural feminista

Estoy seguro de que muchos miembros de mi generación, que ahora estamos en la tercera edad o mucha más allá, conocimos diferentes formas de comportamiento social en contra o favor de la mujeres, por ejemplo en mi casa, Clementina, mi madre nos enseñó a Ariel y a mí que éramos los dos hijos a lavar, limpiar vidrios, planchar, pintar pisos y encerarlos, cocinar bajo el principio de que aquí todos ayudamos y el primero que da la muestra es tu padre. Seguramente esto nos sirvió, con muestras de alegría decíamos que éramos de la generación de los ’mandilones’ que cuando menos hacían algo en casa para apoyar a las labores que nos corresponden a todos y este sin duda es un primer paso, algunos tuvimos la ’mano dura’ de las madres que no dejaban de mostrar que también teníamos que apoyar en casa, en otras cosas, las condiciones eran diferentes, donde las abuelas, las madres, las hermanas, las tías, las madrinas decían que esas cosas no eran propias de los hombrecitos que eran labores de la mujer y que a ellos los tendrían que hacer fuertes, feos y formales porque al final de cuentas eran la base y fuerza de la familia y pues así se fueron generando los baquetones y machistas y pues ahí tenemos las consecuencias.



Sin duda las frustraciones y las malas prácticas de una sociedad clasista, ligada a los prejuicios moralistas de las iglesias, donde los mismos curas o pastores han mostrado que usando el poder y los perjuicios morales podían abusar de hombres y mujeres por años sin tener que dar cuenta sobre sus delitos y gozaban de la impunidad fueron creando a las bestias y brutales asesinos que hoy generan los feminicidios y las demás violaciones contra hombres y mujeres, niños y niñas e incluso contra viejos desprevenidos y desprotegidos, así se fueron aumentando casos complejos y que gozan de impunidad como las famosas ’muertas de Juárez’ o los brutales asesinatos y violaciones que se conocen en la violencia en contra de mujeres y jovencitas en todo el país y las autoridades y muchos ciudadanos en vez de demandar justicia todavía se colocan con sus prejuicios diciendo que ’las mujeres tienen la culpa porque provocan a los hombres’ y esto es lo que ’justifica’ la brutalidad y los asesinatos en contra de cientos de mujeres que nos merecen respeto y sobre todo, la demanda social de que se les haga justicia.



Hace apenas unos días conocíamos las historias de muchas jovencitas o jovencitos del COBAO de Oaxaca, donde los degenerados maestros decían: ’Pues en mi clase me das el calzón o un ‘quinienton’ para pasar la materia’ y en este juego perverso incluso del conocimiento de autoridades que le hacían al pendejo para no tener que dar explicaciones o investigar y poner correctivos o porque están coludidas con esos brutos, pues siguieron los daños a cientos de mentes jóvenes que fueron atacadas por esos criminales, que ahora gozan solamente del castigo al quitarles su empleo pero andan en las calles con libertad en vez de que enfrenten a la ley y la justicia. Muchas jovencitas valientes dicen que ahora también tendrán que dar explicaciones en sus casas y que en algunas de ellas en vez de recibir apoyo recibirán reclamos de padres o hermanos con conceptos machistas.



HOY EN DÍA EL GOBERNADOR Alejandro Murat y el jefe de la UIF, Santiago Nieto, han cumplido con congelar las cuentas del ex diputado Vera Carrizales porque es el autor intelectual de la agresión con ácido en contra de la jovencita que se dedicaba a tocar el Saxofón en la zona de la mixteca y quién fuera, dice, alentado por el poder y la fuerza política que sostenía tener para evadir a la justicia y hoy, el gobierno del estado poniendo un ejemplo propone una recompensa a quien proporcione los datos para su detención y además congela sus cuentas y hace las investigaciones por lavado de dinero y manejo y comercialización de ‘huachicol’ en esa región, actos serios que seguramente acorralarán a este asesino y violador, para que pueda ser detenido y llevado ante la ley, no como un ejemplo, sino como la advertencia de que la política en la protección a las mujeres es distinta de otros tiempos y que hoy, lo primero que deberá garantizar el gobierno es la protección a la libertad y acción de las mujeres, porque al final de cuentas es lo que unidos y con conciencia nos servirá para avanzar como país, sociedad y familia.



Creemos que esta protesta nacional de las mujeres por su liberación es una protesta en contra del sistema patriarcal y machista y lo debe entender adecuadamente el presidente porque al parecer mantiene una postura dogmática en contra de la liberación de la mujeres ensarapado en que es ’humanista’ y si lo es en verdad debe estar apoyando a la mujer para que luche por su liberación y darles garantía claras de que tendrán justicia porque los asesinatos, violaciones y faltas en su contra no pueden continuar en la impunidad solamente porque se piensa en que la mujer es el ’sexo débil,’ porque hoy nos muestra que es la verdadera fuerza para continuar con la vida y con la libertad y paz social que requerimos todos para tener un vida mejor.



Sin la parte femenina la humanidad es nada, ellas son las que dieron la pauta para que las sociedades se desarrollan y asentaran por medio de la agricultura y las artes, al ser las responsables de la vida y el desarrollo de las descendencias, ellas han sido la parte vital para el desarrollo de la humanidad porque como bien sabemos son el motor del avance social y económico de tal suerte que ahora han mostrado su capacidad intelectual en ocasiones superiores a las del hombres, la capacidad para ser parte importante de la producción en todo los sentidos y áreas de la economía y la fuerza para la educación y el sostenimiento de la vida al procrear y mantener a la descendencia, sino lo entendemos estamos mal y perderemos todo por esos dogmáticos que piensan en que el machismo es para dominar y mantener en un hilo la vida y la seguridad de las mujeres, esos tiempos terminaron…urge la revolución cultural feminista.



