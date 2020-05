Urge legislar iniciativas que protejan de agresiones al personal médico

Urge Vázquez Mota legislar iniciativas que protejan de agresiones al personal médico.



Llama también a asegurar mejores condiciones para quienes trabajan en el sector salud.



En necesario aprobar diversas iniciativas que se han presentado en favor del personal médico y de enfermería dijo la senadora Josefina Vázquez Mota, quien urgió al Senado de la República a sesionar para asegurar mejores condiciones a los trabajadores de la salud y protegerlos de ataques y maltratos.



La legisladora de Acción Nacional, indicó que hoy los héroes y las heroínas de México se visten de bata blanca pero enfrentan, al menos, tres grandes adversidades: el crimen organizado, la precaria condición en la que la gran mayoría dan ’la batalla para salvar nuestras vidas y la de nuestras familias’, y la barbarie e ignorancia que los agrede y maltrata.



Refirió que ya hay más de 2 mil contagios del personal de salud por coronavirus. También –lamentó- se encuentran en la lista de fallecimientos, en muchos casos por no tener protección, cuidado y las pruebas a la que tienen derecho, pero que desafortunadamente no han podido contar con ellas.



Josefina Vázquez Mota consideró que frente a estas realidades, el Senado de la República debe atender las iniciativas que se han presentado al respecto, como aquellas que buscan modificar el Código Penal Federal, a efecto de aumentar las penas, de manera muy severa, para quienes agredan a médicos o enfermeras.



Hay que salvar vidas, empezando por los de bata blanca, a quienes debemos proteger desde la ley. Estamos en sus manos para poder salir adelante en esta pandemia que ha sido calificada por algunos como la tercera guerra mundial, expresó.



La senadora del PAN señaló que no basta el reconocimiento, pues en el Senado están las iniciativas para garantizarles protección de manera integral y también con castigos muy severos a aquel que, con barbarie e ignorancia, se atreva siquiera a agredir estos héroes y heroínas.