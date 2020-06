Urge liberar a las instituciones politicas de gobierno y sociales de la violencia: CDHEM

TOLUCA, MÉX. -La Codhem y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México organizaron la videoconferencia ’Mujeres, paridad y democracia’.

La investigadora de la Codhem Silvia García Fajardo destacó que la tarea es redistribuir el poder, desmontar la cultura patriarcal y lograr espacios políticos sensibles al género.





Toluca, Estado de México, 16 de junio de 2020.- La paridad de género es un tema urgente, porque configura un derecho humano y es esencial para fortalecer la democracia; por tanto, el reto actual es librar a las instituciones políticas, gubernamentales y sociales de la violencia política contra las mujeres, señaló el ombudsman Jorge Olvera García, al poner en marcha la videoconferencia ’Mujeres, paridad y democracia’, efectuada en coordinación con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México.



En el marco del primer aniversario de la reforma constitucional en México, que estableció la paridad de género y fue aprobada en la entidad mexiquense el 3 de junio de 2019, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) indicó que la participación de las mujeres se debe respetar sin ningún tipo de discriminación ni forma alguna de violencia.



El ombudsman expresó que no puede hablarse de democracia cuando a las mujeres las han callado, ignorado y excluido, les han negado su derecho a participar en igualdad de circunstancias: ’la participación de la mujer en la política es un poder vital, esencial para materializar los derechos humanos de todos’, agregó.



Al reiterar el compromiso de la Codhem para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres enunció acciones como el hecho de que el 50% de los puestos directivos están ocupados por ellas, más de la mitad de la plantilla de personal son mujeres, se tiene el Manual para fortalecer la igualdad y erradicar la violencia de género de la Codhem, y se creó la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia.



Otras acciones relevantes de la Codhem, dijo, son la emisión de la Recomendación General 1/2018 sobre la Situación de la Violencia de Género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y feminicidio; y el lanzamiento del Programa de Protección y Acceso a la Justicia en casos de Violencia Digital de Género, para tener una intervención oportuna ante ese tipo de agresiones.



También se da seguimiento a las quejas de mujeres por violencia política de género; se han solicitado medidas precautorias necesarias para proteger sus derechos y libertades; y se imparten cursos, talleres y capacitaciones para continuar con la sensibilización y capacitación en materia de igualdad de género, a fin de ganar terreno a las creencias y prejuicios machistas y discriminatorios.



Por último, Olvera García comentó que la Codhem ratifica que la capacidad no tiene género, pero los prejuicios sí, por tanto es momento de eliminarlos y abrir paso a la igualdad, porque ellas tienen inteligencia, capacidad, seriedad, responsabilidad y contundencia para llevar a buen puerto las riendas de lo público.



En su participación, la investigadora del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Codhem, Silvia García Fajardo, puntualizó que derivado de un estudio comparativo en 12 entidades federativas se encontró que hay pocas alcaldesas, que los hombres ocupan los cargos de mayor relevancia en la política, los diputados tienen mayor efectividad en la aprobación de sus iniciativas de ley, la demanda de perfección es mayor para las mujeres, a ellas se dificulta la conciliación entre la vida laboral y familiar además de que de manera constante deben estar demostrando su capacidad, a diferencia del hombre.



En ese sentido, los retos son: redistribuir el poder con base en la equidad de género, pues no se puede pensar en una democracia sustantiva sin ello; desmontar la cultura patriarcal y lograr la corresponsabilidad de los varones en las labores de cuidado y domésticas, más allá de que sean proveedores económicos; y conseguir que los espacios políticos sean sensibles al género, con la transversalización de la perspectiva de género, es decir, incorporar la igualdad en todos los espacios de toma de decisiones y programas.