Urge líder sindical a la STPS a reactivar las mesas de diálogo con el Grupo México

No hay nada que celebrar el Día del Minero, sólo se debe reflexionar sobre lo que ha sucedido, señala



Taxco, 10 de julio. El secretario general de la sección 17, del Sindicato Nacional Minero en Taxco, Roberto Hernández Mojica demandó con urgencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) a reactivar las mesas de dialogo con Grupo México (GM) que fueron suspendida, para buscar solución al conflicto de huelga que cumplirá 13 años el 30 de julio.



Manifestó que el Día del Minero, que será el 11 de julio ’nada hay que celebrar, y no porque esté la pandemia del Covid-19, sino porque hay un grave problema del gobierno para no reconocer la situación.



Denunció que dentro de las seis mesas de dialogo en la Junta federal de Conciliación y Arbitraje realizadas en la ciudad de México, los representantes de GM han rechazado las propuestas que ha presentado el sindicato para reactivar las labores en las minas de Taxco.



Detalló que ahora que llega el Día del Minero el 11 de julio, nada hay que celebrar porque ’estamos convencidos que este día, es para reflexionar de lo que ha sucedido en Taxco por la huelga y nada más; no es para festejar como hace años se hacia cuando se trabaja y se estuvo bien con la parte patronal’.



Informó que para este sábado solo se seguirá una misa en las redes sociales y después unas cinco personas acudirán al monumento al minero para dejar una ofrenda ’y nada más. Por esta ocasión no habrá ni marcha, ni actos relacionados al Día del Minero todo por la situación de la pandemia, porque somos conscientes de que no podemos arriesgar a nuestros compañeros que muchos son grandes de edad’.



Hace unos días en la conmemoración del décimo aniversario del surgimiento de Las Guerreras de Plata, esposas de los mineros de Taxco en huelga, sus representantes también se pronunciaron por una solución al conflicto.



Una de las representantes Alicia Labra Pereira recordó los porqués de que su conformación en 2010 y la situación que tuvieron que pasar para poder ser reconocidas en un movimiento que, aunque no es de su competencia, por el solo hecho de ser las cónyuges, es un asunto mutuo de respaldo tanto físico y moral en este asunto que no ha tenido mejores condiciones.



También lamentó que, a 10 años del surgimiento de Las Guerreras de Plata, dos de ellas han fallecido con la esperanza de que ver a sus esposos de regreso al trabajo.



Por su parte otra de las integrantes de Las Guerreras de Plata, Ana Maribel Sánchez Valladares emitió una carta en la que reveló que cuando empezó la huelga, emprendió ’mi curiosidad e interés de saber por qué de todo esto, hasta que llegó el momento y le dije a mi esposo Raúl Yañez, es hora de luchar físicamente contigo, yo no aguanto ya las carencias, no aguanto ver como pisotean sus derechos laborales, ya basta’.