Urge López Sugía plan que no sólo saque a flote CAPAMA sino que garantice el derecho al agua de los acapulqueños

El diputado Arturo López Sugía dijo que si continúa la escasez de agua potable en Acapulco el nombramiento de un encargado de despacho en la CAPAMA será una simulación ya que urge un plan que no solamente saque a flote al organismo operador en materia financiera sino que además garantice a los acapulqueños su derecho al agua.



Dijo que espera que el nombramiento dado a conocer hoy por la alcaldesa Adela Román ’ayude para que la gente que padece la escasez de agua ya pueda usar el servicio por el que está pagando y que no sigan llegando los recibos de cobro por haber recibido aire o agua sucia en sus llaves, de lo contrario será una simulación más’, advirtió.



Luego de que en las redes sociales del Ayuntamiento se hizo el anuncio de la designación de José Ramón Ayza Mene como encargado de la CAPAMA, esto a dos semanas de que se solicitó la renuncia al ex director Leonel Galindo González, el legislador acapulqueño dijo esperar que los cambios en la CAPAMA vayan en serio.

’No se trata solo de cambiar al director o a todos los directivos, si no se cambia la manera de administrar, eficientar y resolver nada habrá cambiado, se estará cayendo en la misma simulación’.



Agregó que la situación en la paramunicipal no solamente afecta las finanzas del organismo operador ni la imagen pública del gobierno en turno.



’Históricamente los más afectados son los ciudadanos, porque se les cobra y pagan por un servicio que no se les proporciona, o que se les da por tandeo, incluso en medio de emergencias sanitarias como la que estamos atravesando’.



Finalmente consideró que ya es necesario que se cuente con un plan específico para sacar a flote a la CAPAMA ’pero sobre todo para que el agua no siga escaseando, que no se siga violando desde el gobierno el derecho que los ciudadanos tienen al agua, y el derecho que tienen a recibir el servicio por el que pagan’.