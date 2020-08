URGE MAURICIO KURI A QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEL GRUPO ACORDADO POR LA JUCOPO PARA INSTRUMENTAR EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL



México hoy sufre una hemorragia en empleos, inversión, salud y seguridad.



Es a partir de la unidad y la solidaridad que podremos darle otro rumbo y sacar a México adelante.



No podemos seguir por el mismo camino, ni podemos asegurar que ya tocamos fondo.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Kuri González, urgió a iniciar los trabajos del grupo plural acordado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para impulsar mecanismos de apoyo a los trabajadores que han perdido su trabajo o bien que hayan visto disminuidos sus ingresos con motivo de la pandemia, como el Ingreso Básico Universal, ante la emergencia económica y sanitaria que vive nuestro país.



México padece hoy una hemorragia en pérdida de empleos e inversiones, así como en salud y seguridad que incrementa el sufrimiento de las familias, alertó el senador por Querétaro, y advirtió que desde el Senado la bancada seguirá proponiendo soluciones para cambiar el rumbo del país y sacarlo adelante.



En ese sentido, celebró que después de 117 días de haber propuesto una Ley de Emergencia Económica, Morena aceptó discutir mecanismos de apoyo a los trabajadores que han perdido su trabajo o bien que hayan visto disminuidos sus ingresos con motivo de la pandemia, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar un grupo de trabajo en esta materia.



En conferencia conjunta con el presidente nacional Marko Cortés Mendoza y el coordinador la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, el senador por Querétaro reiteró que Acción Nacional seguirá insistiendo en un ingreso básico universal para las familias y una reingeniería a la política social que ponga en el centro el empleo y el ingreso familiar.



Demandamos también inyectar recursos a la promoción turística, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas; es importante decretar prioritarios al sector de Energías Renovables, Turismo, y Logística, así como otorgar incentivos fiscales a las empresas, que son las principales generadoras de empleo, subrayó.



Pugnamos por un programa industrial de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá para el eslabonamiento de la cadena productiva, sostuvo.



’Ante la pandemia y sus efectos que han agravado aún más la situación, de por sí ya deteriorada desde hace 20 meses que arribó Morena al gobierno federal, un mejor país sí es posible; y es a partir de la unidad y la solidaridad que podremos darle otro rumbo y sacar a México adelante’, indicó Kuri González.



Este gobierno afirmó que sabía de la catástrofe que se avecinaba una catástrofe, ¿por qué no tomaron las previsiones necesarias, tanto en lo económico como en lo sanitario?, cuestionó.



’Si ya lo conocían, con mayor razón no existe excusa para no haberse preparado. Hoy las cifras nos muestran el tamaño de su irresponsabilidad’, acusó.



La economía mexicana, dijo, mostró un retroceso real 18,9 por ciento, de acuerdo al INEGI; la actividad industrial disminuyó 26 por ciento y el sector servicios 15 por ciento. Se trata de la peor caída del Producto Interno Bruto en la historia de México. Así de preocupante es la situación, lamentó.



Además, de acuerdo con economistas, con esta caída México perdería lo ganado en 10 años en materia económica; La caída del PIB es equivalente a poco más de 2 mil 800 millones de canastas alimentarias para igual número de familias o mil 226 millones de salarios mínimos al mes, que tanta falta hacen.



’Este desastre hubiera sido menor si se hubieran tomado las medidas que señalamos desde que inició esta crisis’, y recordó que él mismo propuso desde marzo, cuando aún comenzaba a azotarnos la pandemia, 3 grandes programas: Uno de subsistencia, uno de reapertura ordenada y otro de reactivación económica.



Indicó que en el ejercicio de gobierno, como en todo, es posible equivocarse, lo que no se vale es no corregir. Meter la pata y dejarla ahí, y urgió nuevamente a cambiar el rumbo en materia económica y de salud.



En conclusión, afirmó, no podemos seguir por el mismo camino, ni podemos asegurar que ya tocamos fondo, e insistió: frenemos de una vez la hemorragia antes de que no quede nada que drenar.