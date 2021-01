Urge mayor participación social para frenar el COVID-19: Adela Román

’Seguiremos reforzando las acciones de prevención e invitando a toda la población a no bajar la guardia contra esta terrible pandemia, para seguir cuidando a nuestras familias’, destacó a manera de exhorto la presidenta municipal Adela Román Ocampo, al presentar los resultados del operativo vacacional decembrino en materia de seguridad y acciones contra el COVID-19.



En la Sala de Cabildo ’Juan R. Escudero’ del Palacio Municipal, acompañada de secretarios, coordinadores y directores municipales, la máxima autoridad en Acapulco ofreció una conferencia de prensa que se transmitió de manera virtual, donde advirtió que a pesar del intenso trabajo preventivo realizado por los tres niveles de Gobierno, hay un repunte de contagios luego de la visita de turistas provenientes de estados en fase roja del semáforo epidemiológico.



Durante la conferencia se presentó un recuento de los recorridos de supervisión y concientización coordinados por Protección Civil, Reglamentos y Espectáculos y CAPTA, para constatar la aplicación de los protocolos sanitarios, así como la dispersión de reuniones masivas en establecimientos comerciales y de servicios, además de fiestas privadas que representaban potencial zona de contagio, en exclusivos fraccionamientos donde los asistentes, en su mayoría jóvenes residentes y visitantes, irresponsablemente compartían con personas desconocidas.



Ante tal situación –subrayó la alcaldesa–, es urgente reforzar los protocolos sanitarios y acatar las medidas de prevención ya conocidas, por lo que también exhortó a la población a extremar precauciones, ya que no se debe suponer que Acapulco será ajeno a la ola de contagios aún más peligrosa, como la que actualmente afecta a países europeos y a estados del norte de la República Mexicana.



A pesar de que Guerrero está próximo a recibir el primer lote de vacunas contra el Coronavirus, hecho que Román Ocampo consideró enorme logró del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el Gobierno Municipal seguirá reforzando las acciones de prevención y recalcó la necesidad de una mayor participación social para frenar el COVID-19.



La directora de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, dijo que se ha trabajado arduamente para evitar contener el virus, pero por la temporada turística decembrina, ya se registra un incremento en la ocupación hospitalaria, específicamente en camas destinadas a enfermos por Coronavirus.



Mencionó que las cifras por COVID-19 indican que hasta este día hay 11 mil 467 casos positivos y mil 272 defunciones; de los contagios, las mujeres representan un 47.96 por ciento mientras que los hombres un 52.04 por ciento. El registro de pacientes hospitalizados es del 21.3 por ciento, en tanto que los casos ambulatorios son del 78.6 por ciento.



Señaló que el Hospital General de El Quemado tuvo en diciembre 10 casos y actualmente cuenta con 25 pacientes, en tanto que el nosocomio de Ciudad Renacimiento ’Donato G. Alarcón’ contó con apenas dos casos y actualmente se contabilizan 22 casos.



El Secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, dijo a su vez que previo a la temporada turística Acapulco logró controlar los contagios, incluso los buenos resultados permitieron pasar a fase amarilla del semáforo epidemiológico, además se reforzaron las acciones durante el periodo vacacional, logrando, del 21 de diciembre al 6 de enero una ocupación promedio general de 36 por ciento, una afluencia de 229 mil 785 visitantes y una derrama económica de 924 millones de pesos.



En su oportunidad, el coordinador general de los Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García, informó sobre el despliegue de brigadas de limpieza y desinfección de áreas públicas, tanto en la zona Costera como en colonias populares. Además de terminales de autobuses, mercados y accesos a las playas, entre otras.



Mientras que el director del Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), Jondalar Castillo Ledezma, destacó la coordinación que ha habido con las demás instancias de gobierno para realizar operativos y dispersar aglomeraciones de personas que no respetan los lineamientos sanitarios y realizan fiestas que representan un peligro, debido al incremento de contagios y decesos por COVID-19.