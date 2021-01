Urge Moisés Reyes a Fiscalía para que fijen posición clara e institucional por caso Félix Salgado.

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro., 08 de enero 2021.- El diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval exhortó a Jorge Zuriel de los Santos, titular de la Fiscalía General del estado para que fije un posicionamiento en torno al caso del Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Félix Salgado Macedonio y la presunta denuncia que enfrenta por violación.



’Es importante que se aclare la situación, no podemos hacer un linchamiento a personas, pero tampoco podemos decir que ya es mediático y ya, sí se tiene que aclarar, el punto, es que los principales señalados deben de aclarar, es muy importante como sociedad guerrerense que conozcamos. El punto es que ya se está convulsionando mucho el tema a nivel nacional’ aseguró.



En entrevista en un programa radiofónico en Acapulco, consideró que se debe de parar esta ’convulsión’ que cimbra no solo a un próximo aspirante a la gubernatura del estado, sino a todo el movimiento en el país y no se aclara la situación legal de un personaje, ni de la presunta víctima.



’Espero a que la fiscalía haga su planteamiento jurídico ¿de cómo está esa carpeta?, ¿en qué estado esta?, ¿Si quedó cerrado?, ¿Si se envió al ejercicio no penal?, o en ¿qué punto está?, porque en lo que dijo el fiscal es que ya estaba el oficio para ejercer la orden de aprensión’ indicó



Expresó que todas las personas tienen derecho a defenderse y ser juzgados o exonerados, donde es vital que se aclare el tema, más allá de lo político, donde ’no debe haber un linchamiento’, pero también se debe de cuidar la posición de la presunta víctima.



’Somos un partido que no podemos permitir estas circunstancias, pero no podemos tampoco estar agarrándonos con el garrote, como lo hacían los partidos de izquierda, está muy dura la acción y sí debe de aclararse… Para el bien de todos; en Morena somos respetuosos, queremos justicia, pero tampoco un linchamiento mediático que cimbra a todo el movimiento’ expresó



La tarde de ayer, la Fiscalía del estado, emitió un boletín donde en un párrafo admitió la existencia de la carpeta de investigación 12030270100002020117 en contra del senador con licencia, por el delito de violación y que se encuentra en la revisión en la Dirección General Jurídica Consultiva "Para efectos de determinar en definitiva la procedencia o no de la acción penal".