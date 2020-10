Urge que se reactive el sector turístico; fue de los más afectados por el Covid-19

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.com



Las y los integrantes de la Comisión de Turismo, que preside el diputado Luis Javier Alegre Salazar (Morena), se reunieron con Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, a quien pidieron dar a conocer las acciones para reactivar al sector, severamente afectado a causa de la pandemia.



El diputado Alegre Salazar explicó que el objetivo es conocer cómo va la reactivación turística, los nuevos modelos de promoción, la situación de los pueblos mágicos, el presupuesto del siguiente año y la estrategia de seguridad en los destinos turísticos.



Informó que la Comisión impulsa diversas iniciativas, como la creación de un fondo de aportaciones destinado a la promoción e infraestructura en destinos turísticos y pueblos mágicos, así como gravar con tasa cero de IVA el turismo médico y de reuniones.



Otra propuesta -añadió- es gravar con tasa cero del IVA exclusivamente el consumo de alimentos del sector restaurantero, la cual podría coadyuvar a la formalidad.



Afirmó que aunque se compite a nivel internacional no se debe descartar a los visitantes nacionales, que representan el 82 por ciento del PIB en ese rubro.



Intervención del secretario de Turismo



Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, precisó que la plataforma digital Visitméxico cada semana incluye a todas las organizaciones, sin intermediarios, y que existen alianzas con actores que ayudarán a consolidar la estrategia de promoción vía digital. Además, seguirá la presencia en todas las ferias internacionales de este mercado. ’México no quedó en el pasado, en ese aspecto’.



Explicó que con la desaparición del esquema tradicional de promoción surgió la necesidad de instrumentar una nueva alternativa, a fin de mantener la posición de México en la oferta y racionalizar los recursos públicos.



Adelantó que el próximo año iniciará en Estados Unidos, en las principales ciudades emisoras de turistas, el programa ’Toca puertas’, con el propósito de atraer visitantes internacionales que, sumados a los provenientes de Canadá, representan 66.5 por ciento del mercado de internación.



Anunció que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de Pueblos Mágicos, y el 5 de octubre se dará a conocer la estrategia global para estos destinos. Mediante un decreto presidencial se lanza el Día Nacional de Pueblos Mágicos, para que cada año se hagan festejos en esas comunidades.



Cuestionamientos de legisladoras y legisladores



La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) dijo que el turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia y colocó en riesgo el trabajo de más de 10 millones de personas que dependen de él. Respecto de los pueblos mágicos preguntó cuáles son los resultados y cómo funciona el programa denominado ’Barrer y pintar’.



La diputada Martha Angélica Zamudio Macías (Movimiento Ciudadano) comentó que la ruta del Tren Maya beneficiará a cinco estados y preguntó qué pasa con los otros 27 y cuáles medidas se han tomado respecto de la estrategia que se propuso a inicios de sexenio. Agregó que a mediados de este año se perdieron un millón de empleos.



A su vez, el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (PAN) indicó que se perdió el 80 por ciento de las Pymes del ramo. ’Tronaron en los primeros 60 días de la pandemia’. Dijo que se tenía bien posicionado al turismo y hoy no está en los principales lugares. Pidió defender a estas empresas y atender a los pueblos mágicos.



La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) pidió conocer si se resolvieron los problemas técnicos de VisitMéxico, los avances en las demandas que la dependencia realizó y qué medidas hay para evitar que la situación ocurra otra vez. Preguntó sobre la promoción de México en el mundo.



La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Movimiento Ciudadano) señaló que es fundamental dar apoyos fiscales y de financiamiento al sector para reactivarlo. Pidió conocer cómo crear nuevos pueblos mágicos y si la secretaría tiene un programa a través del cual se reciban propuestas.



La diputada Laura Barrera Fortoul (PRI) dijo que con el nuevo modelo de promoción VisitMéxico se le dio la concesión a la empresa Braintivity para explotar la página de Internet. Preguntó: ¿No hay en México otras empresas con la capacidad para hacer este trabajo?



Respecto del programa de impulso al sector hotelero, la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) preguntó: ¿Cómo se integraron los recursos? ¿Cuál es el monto destinado a los créditos a favor de las micros, pequeñas y medianas de empresas?



Al dar respuesta, Torruco Marqués señaló que con la pandemia se establecieron prohibiciones y cancelaciones, por lo que diversos programas no se pudieron realizar y siguen pendientes, como el de ’Colores de México’, que en 2021 se pondrá en marcha.



Sobre el programa de promoción con ’Tour-operadores’ dijo que se realizaron 140 reuniones virtuales porque las circunstancias sanitarias impidieron asistir a los Estados Unidos. En unos días se abrirá la frontera para actividades de promoción, adelantó.



Indicó que la llegada de turistas de internación por vía aérea disminuirá, de 19.6 millones de visitantes en 2019, a 6.8 millones al cierre de 2020; el arribo vía terrestre pasará de 4.1 millones a 2.2; el de turistas fronterizos, de 21.2 a 12.3 millones. ’Es alrededor de 50 por ciento; de 45 millones vamos a lograr escasos 20 millones’.



En lo que se refiere a divisas, ’vamos a pasar a poco más de 10.5 de los 24 mil millones’. Lo que importa, dijo, será la recuperación. ’Ya empieza la tendencia que puede rescatar la tendencia al alza, al cierre de diciembre’.



Recordó que en la anterior administración el Consejo de Promoción Turística concesionó a The BestDay el manejo de VisitMéxico y se le pagaba seis millones de pesos anualmente, más los anuncios que se les concedían.



Enfatizó que a pesar de la crisis de este año, los proyectos iniciados en 2019 siguen firmes y ascienden a 193 mil 543 millones de pesos, que se desprenden de 578 proyectos de diferentes entidades federativas. Destacan, por la inversión y monto, Nayarit, Baja California Sur y Ciudad de México.



